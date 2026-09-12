El Torneo La Fiesta 2026 acerca la tradición de la bola canaria en La Aldea de San Nicolás

La Aldea de San Nicolás acogió el pasado sábado una nueva edición del Torneo La Fiesta La Aldea, una competición de bola canaria organizada por el Club Deportivo Engalíate y patrocinada por la Concejalía de Cultura que dirige Víctor Juan Hernández, que este año contó con 16 tripletas.

En la fase de repesca, la victoria correspondió a la tripleta formada por Ciudad de Arucas, que se impuso en la final a Los Auténticos. En la clasificación general, el tercer puesto fue para las tripletas formadas por Óscar, Mokthar y Fidel y Pepe, Jesús y Vicente, mientras que la gran final enfrentó a Érica, Yerobe y Nico contra Jonás, Einza y Manolo, en un encuentro muy igualado que terminó con la victoria de la primera tripleta.

"Es una satisfacción comprobar cómo se siguen incorporando actividades deportivas que forman parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, como es el caso de la bola canaria", ha señalado el concejal de Deportes, Miguel Ulises Afonso, quien ha destacado "el ambiente vivido durante toda la jornada y la participación de las 16 tripletas, que demuestra que existe afición y ganas de mantener vivo este deporte tradicional".

Por su parte, el concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández, ha puesto en valor "la estrecha relación que existe entre deporte, cultura y tradición en nuestro municipio", destacando que "apoyar iniciativas como este torneo supone contribuir a que la bola canaria continúe formando parte de nuestra identidad, al tiempo que generamos espacios de encuentro y convivencia entre vecinos y visitantes".

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás felicitamos a todas las personas participantes y, especialmente, a las tripletas vencedoras, y agradecemos al CD Engáliate su organización y su compromiso con la promoción de la bola canaria y con la dinamización de las actividades deportivas y culturales de nuestro municipio.