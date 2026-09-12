El Torneo La Fiesta 2026 acerca la tradición de la bola canaria en La Aldea de San Nicolás
La competición, organizada por el CD Engalíate y patrocinada por la Concejalía de Cultura, reunió a 16 tripletas en una tarde de convivencia y deporte
La Aldea de San Nicolás acogió el pasado sábado una nueva edición del Torneo La Fiesta La Aldea, una competición de bola canaria organizada por el Club Deportivo Engalíate y patrocinada por la Concejalía de Cultura que dirige Víctor Juan Hernández, que este año contó con 16 tripletas.
En la fase de repesca, la victoria correspondió a la tripleta formada por Ciudad de Arucas, que se impuso en la final a Los Auténticos. En la clasificación general, el tercer puesto fue para las tripletas formadas por Óscar, Mokthar y Fidel y Pepe, Jesús y Vicente, mientras que la gran final enfrentó a Érica, Yerobe y Nico contra Jonás, Einza y Manolo, en un encuentro muy igualado que terminó con la victoria de la primera tripleta.
"Es una satisfacción comprobar cómo se siguen incorporando actividades deportivas que forman parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, como es el caso de la bola canaria", ha señalado el concejal de Deportes, Miguel Ulises Afonso, quien ha destacado "el ambiente vivido durante toda la jornada y la participación de las 16 tripletas, que demuestra que existe afición y ganas de mantener vivo este deporte tradicional".
Por su parte, el concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández, ha puesto en valor "la estrecha relación que existe entre deporte, cultura y tradición en nuestro municipio", destacando que "apoyar iniciativas como este torneo supone contribuir a que la bola canaria continúe formando parte de nuestra identidad, al tiempo que generamos espacios de encuentro y convivencia entre vecinos y visitantes".
Desde el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás felicitamos a todas las personas participantes y, especialmente, a las tripletas vencedoras, y agradecemos al CD Engáliate su organización y su compromiso con la promoción de la bola canaria y con la dinamización de las actividades deportivas y culturales de nuestro municipio.
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