La conquista de Gran Canaria que estuvo 55 años sin volver a verse: la película de Marcello Mastroianni que sobrevivió en Italia

Gran Canaria fue escenario en los años 50 de una de las producciones cinematográficas más ambiciosas rodadas en Canarias. Una película que quiso llevar a la gran pantalla uno de los episodios más importantes de la historia de la isla, que contó con una estrella internacional como Marcello Mastroianni y que, con el paso del tiempo, estuvo a punto de caer en el olvido.

Se trata de ‘Tirma’, una superproducción hispano-italiana estrenada en los años 50 que recreó la conquista de Gran Canaria y que durante décadas permaneció prácticamente fuera del alcance del público. La cinta no desapareció por completo, pero la copia en color y en versión española permaneció localizada fuera de España hasta que fue recuperada en Italia más de medio siglo después de su rodaje.

Una película sobre la resistencia de los antiguos canarios

‘Tirma’ trasladó al cine uno de los episodios más importantes de la historia de Gran Canaria: el enfrentamiento entre los antiguos habitantes de la isla y las tropas castellanas durante el proceso de conquista, desarrollado entre finales del siglo XV y comienzos de la década de 1480.

La película recreó la resistencia de los aborígenes canarios frente a la llegada de los conquistadores y llevó a la pantalla personajes vinculados a la memoria histórica de la isla, con elementos inspirados en figuras como Bentejuí, Guanarteme o Guayarmina.

El proyecto buscaba convertirse en una gran producción histórica y para ello reunió a intérpretes españoles e italianos.

Marcello Mastroianni llegó a Gran Canaria en los años 50

Uno de los grandes reclamos de la película fue la presencia de Marcello Mastroianni, que años después se convertiría en uno de los actores más reconocidos del cine europeo.

Junto a él participó la actriz italiana Silvana Pampanini, además de intérpretes españoles como Gustavo Rojo, José María Rodero o Elvira Quintillá.

La presencia de estas figuras convirtió el rodaje en un acontecimiento para la isla y despertó una gran expectación entre los grancanarios.

Gran Canaria se convirtió en un gran plató

El rodaje se desarrolló en 1954 y llevó al equipo por distintos puntos de la isla.

Localizaciones naturales de Gran Canaria sirvieron para recrear los paisajes de la época de la conquista, con escenarios en municipios como Agaete, Artenara, Gáldar, Las Palmas de Gran Canaria, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Telde.

También se utilizaron algunos de los paisajes más reconocibles del territorio insular, como Maspalomas, Tamadaba o la Caldera de Tejeda.

La producción movilizó a numerosos extras y convirtió durante meses diferentes rincones de la isla en un escenario cinematográfico.

El Valle de Agaete, con Tamadaba en la cumbre. / LP / DLP

Una película que quedó olvidada durante décadas

Aunque ‘Tirma’ llegó a estrenarse y fue presentada en el Festival de San Sebastián de 1955, con el paso de los años la película fue perdiendo presencia hasta quedar prácticamente fuera de circulación.

Durante décadas, el acceso a una copia de calidad fue muy complicado, hasta que la Filmoteca Canaria logró localizar en Italia una copia en color y en versión española en 2005.

Ese hallazgo permitió recuperar una parte del patrimonio audiovisual de Canarias y devolver al público una película que había quedado relegada al olvido.

La actriz Silvana Pampanini en una escena de 'Tirma'. / LP/DLP

El regreso de ‘Tirma’ más de medio siglo después

La recuperación de la cinta permitió que nuevas generaciones pudieran conocer una producción que forma parte de la historia cinematográfica de las islas.

En 2011, Filmoteca Canaria e Impulso Records editaron la película en DVD, facilitando de nuevo su acceso después de décadas.

Más de 50 años después de su rodaje, ‘Tirma’ dejó de ser únicamente una película sobre la conquista de Gran Canaria para convertirse también en una historia de recuperación cultural.

Una película protagonizada por una futura leyenda del cine europeo, rodada en los paisajes de la isla y que, contra todo pronóstico, consiguió sobrevivir durante décadas lejos de Canarias, en Italia.