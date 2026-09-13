El día de Las Marías vuelve a rebosar Teror

Miles de personas volvieron a ayer a poner rumbo a Teror por la celebración del Día de las Marías, una jornada que, alejada del bullicio y el parrandeo de la víspera que abarrota la villa mariana, da prioridad a un ambiente más familiar, lo que permite a muchos acercar hasta la basílica a las personas mayores del hogar para ver a la patrona, a la que profesan devoción.

Desde temprano ya había colas para entrar al templo para visitar a la Virgen del Pino. Una era para acceder a las eucaristías, en especial la que se celebra en homenaje del Colegio de Abogados, y la otra para acceder al interior a contemplar a la virgen. El ambiente compartía fervor con el tradicional mercadillo, al que se le sumó uno de artesanía, y hasta verbena del solajero.

A lo largo de la mañana, la llegada constante de caminantes dejó ver la vigencia del fervor entre los más jóvenes. Mónica Pérez, acompañada por Leire Gómez, Martina Henríquez y Lucía López, todas ellas de 14 años, llegó a pie tras haber iniciado su trayecto a primera hora del día desde Tamaraceite. «Salimos a las siete y algo de la mañana y llegamos sobre las diez». Eligieron subir el Día de las Marías «porque hay menos gente, es más fácil subir, la carretera permanece cerrada y el ambiente es mucho más familiar e íntimo», comentaba Mónica tras completar los más de diez kilómetros de ascenso.

Desde temprano había colas para entrar al templo y visitar a la Virgen del Pino

Otra que recorrió el mismo camino desde temprano fue la agaetense María del Pino García, de 80 años, que celebró su santo completando la caminata de tres horas junto a su hija y familiares. Durante la visita, la matriarca recordó que comenzó a peregrinar a Teror siendo una joven soltera, entorno a los 22 o 25 años. «Antes el Pino no era como ahora. No había tanta masa de gente, pero se pasaba igual de bien», rememoró.

La nostalgia de las festividades de antaño

La jornada también dio espacio al recuerdo nostálgico de quienes vivieron la festividad en décadas pasadas con dinámicas muy distintas. María del Pino Ramírez, que tenía razones sobradas para visitar Teror, llegó acompañada de su pareja Alexis Guerra, ambos desde Vecindario. «Procuramos hacer coincidir la visita dentro del periodo festivo, un poco antes o un poco después, para poder estar tranquilos y hablar con la Virgen al menos una vez al año», aseguraron. En esa misma línea, Luz Adriana González y Eugenio Domínguez, de la capital, renovaron su cita con la patrona, destacando la tranquilidad de la jornada y rememorando cómo han cambiado las peregrinaciones con el paso de las décadas. «Para visitar a la Virgen no hace falta pedir cita previa. Es preferible venir un ratito y acompañarla», comentaban al explicar su decisión de acudir tanto al día principal como a la festividad de Las Marías. Para la pareja, la visita responde a una mezcla de promesas pendientes de tiempos atrás, ganas de disfrutar del ambiente y el deseo de mantener viva una costumbre profundamente ligada a la identidad canaria.

Por su parte, Eugenio recordó con nostalgia sus viajes a Teror durante la infancia, los cuales distaban mucho de las comodidades actuales. «No tenía nada que ver. Veníamos en aquellas guaguas antiguas en las que te pegabas una paliza para poder llegar», recordaba.

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En las puertas de la basílica, Náyade Rivero, junto a Acorán Ferrera confiesa que la visita a la Villa durante este día posee una carga sentimental muy profunda. Según explicó, la fecha rinde homenaje a la memoria de la abuela de su pareja, llamada María y ya fallecida, así como a su propia madre, una gran devota a la que desde hace muchos años le apasiona esta fiesta patronal. La pareja informó que ella está embarazada. Es niña y el nombre que han elegido es Aysel. La futura mamá adelantó que el año que viene vendrá con él en los brazos y la educará en la tradición de visitar a la Virgen del Pino, como hicieron con ella.