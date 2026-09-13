La GC-10 cerrará por las noches en Telde desde este domingo por obras de asfaltado

La GC-10, a su paso por Telde, tendrá cortes de tráfico durante las noches a partir de este domingo, 13 de septiembre, debido a los trabajos de rehabilitación del firme que ejecutará el Cabildo de Gran Canaria entre la zona de Las Remudas y la rotonda de Las Tazas, en dirección a La Garita.

Las obras comenzarán este domingo y está previsto que se desarrollen durante diez noches, de domingo a jueves, entre las 22:30 y las 06:00 horas. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, se realizará en ambos sentidos de la GC-10 y estará dividida en dos fases.

El objetivo de los trabajos es renovar el pavimento deteriorado de esta carretera y mejorar las condiciones de circulación. Para ello se fresarán las zonas que presenten desperfectos, se colocará una nueva capa de mezcla bituminosa de cinco centímetros de espesor y posteriormente se renovará la señalización horizontal.

Primeros cortes en dirección a La Garita

La primera fase comenzará la noche del domingo 13 de septiembre y se centrará en el tramo comprendido entre el campo de fútbol de Las Remudas y la rotonda de Las Tazas.

Durante esta primera etapa se cerrará al tráfico la Avenida del Cabildo desde San Juan y San Gregorio hacia la GC-1. Por tanto, los vehículos que desde Telde quieran dirigirse hacia la autovía deberán utilizar itinerarios alternativos.

Una de las opciones será circular por la GC-102, carretera de Melenara, hasta el Cruce de Melenara, desde donde podrán incorporarse a la GC-1.

Para los vehículos que circulen por la GC-1 desde el sur y tengan como destino La Garita, el acceso deberá realizarse por La Estrella y, posteriormente, a través del Vial Costero (GC-116).

Segunda fase: cambios desde el 20 de septiembre

La segunda fase está prevista para comenzar el domingo 20 de septiembre y afectará al tramo situado entre la rotonda de Las Tazas y el campo de fútbol de Las Remudas.

En este caso, las obras supondrán el cierre del acceso desde la GC-1 al casco de Telde por la GC-10. Los conductores procedentes del norte que circulen por la GC-1 podrán llegar hasta San Juan y San Gregorio a través de Las Remudas, atravesar el barrio y volver a incorporarse a la Avenida del Cabildo una vez superado el punto de corte.

Por su parte, los vehículos que lleguen desde el sur deberán acceder al casco de Telde a través del Cruce de Melenara.

Los cortes se producirán únicamente durante el horario nocturno previsto para la ejecución de los trabajos, con el objetivo de reducir su impacto sobre la circulación durante el día.

Una actuación incluida en la renovación de la GC-10

La intervención forma parte del plan de renovación del pavimento de toda la GC-10, una carretera en la que ya se han ejecutado diferentes trabajos en los últimos meses, especialmente en los tramos más próximos al casco de Telde.

Con las obras que comienzan ahora se actuará sobre los sectores más cercanos a La Garita, cuya rehabilitación continuará en los próximos meses hasta completar la renovación prevista de la vía.

Durante el desarrollo de los trabajos, el Cabildo recomienda a los conductores que consulten los itinerarios alternativos y tengan en cuenta los cortes para planificar sus desplazamientos.

Además, será necesario respetar la señalización provisional instalada en la zona y extremar la precaución al circular por los alrededores de las obras, donde habrá maquinaria y operarios trabajando durante la noche.