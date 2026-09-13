Laura Díaz, ganadora XV Premios Deza de Poesía: "Me han surgido más oportunidades en Canarias que en Península"

La historia de una escritora no comienza con el primer libro. En el caso de Laura Díaz, podría decirse que comenzó un sábado por la mañana, en una biblioteca y de la mano de su padre. Aquellas visitas semanales en busca de libros nuevos terminaron convirtiéndose en su actividad favorita. Su padre, quien ella define como "el impulsor de la lectura en su familia" y también poeta, fue quien sembró en ella el amor por el arte literario. Ahora, Laura acaba de escribir uno de los capítulos más importantes de su trayectoria: se ha alzado con el Premio Internacional de Poesía Deza, otorgado en Toledo.

Laura Díaz en la entrega del galardón Deza. / LP/DLP

Natural de León, Laura lleva una década viviendo en Gran Canaria. Llegó a la isla de vacaciones, sin imaginar que aquel viaje terminaría cambiando el rumbo de su vida. "Me enamoré, en especial de la Playa de Arinaga", cuenta al recordar aquel primer encuentro con la isla que fue para visitar a los tíos de su marido.

No es solo escritora

Bueno, soy escritora, pero también soy diseñadora gráfica y de webs. También me dedico a crear contenido en redes sociales porque leo mucho y hay mucha gente que no sabe qué libros leer, entonces hago un filtro de cuáles son las mejores lecturas según mi criterio y las comparto con mis seguidores.

¿De dónde nace su gusto por la literatura y qué autor tiene como referente?

Pues es gracias a mi padre. Cuando era pequeña, mi día favorito de la semana eran los sábados por la mañana porque me llevaba a la biblioteca a sacar libros nuevos. Él es el que ha promovido la lectura en mi familia, y también escribía poesía, así que todo me ha venido de ahí.

Mi autora favorita desde niña siempre ha sido Laura Gallego, es la impulsora de todo mi amor por la literatura. Ahora más de adulta, a nivel internacional me gusta Brandon Sanderson. De España elegiría a Cotrina, por ejemplo.

¿Cómo acabó en Gran Canaria, concretamente en Santa Lucía de Tirajana, siendo de León?

Pues los tíos de mi marido, que bueno, son como mis tíos, viven aquí desde hace un montón de años, veintipico, entonces vinimos a visitarlos y me enamoré. Concretamente me enamoré de Arinaga, porque es como el Asturias de Canarias y tuve claro que quería vivir aquí.

Volvimos a la Península y le dije a mi marido que hiciera las maletas porque nos mudábamos a Canarias. En León hace muchísimo frío y yo eso no lo soportaba. Además,mi mayor pasión es el mar, y qué mejor que estar aquí, rodeada de mar.

¿Qué significó para usted ganar un premio de carácter internacional, además con el número de participación más alto desde la creación de los premios? ¿Qué pensaste cuando dijeron su nombre?

Pues no me lo esperaba, la verdad. La poesía es algo que no suelo compartir mucho en redes sociales. No porque esté mal vista, sino porque la gente lo ve como algo un poquito más sentimental y no está tan expandido como la novela, entonces siempre me lo guardaba para mí. Me presenté a este concurso para probar y, fíjate, no me lo esperaba. Yo creía que estaba en una simulación, como que no estaba dentro de mi cuerpo, ¿sabes? Lo estaba viendo desde fuera, como si estuviera viendo la tele.

'El papel doblado' habla de un soldado. ¿En qué se inspiró?

Pues va sobre un soldado en batalla, en una trinchera, en plena guerra. Su aliciente para continuar en batalla es una nota de su hija, que guarda en su chaqueta.

¿En qué me inspiré? Pues mi tía es militar, mi tío también trabaja en el ejército, mi hermano también es militar, y yo quiero serlo. Es algo que llevaba dentro. Mi abuela me contaba historias de la Guerra Civil y todo lo que se vivió, me da mucho sentimiento y da para la poesía.

¿Cree que vivir en las islas le limita para crecer en el mundo del arte literario, es decir, que hay que salir de Canarias para poder ser reconocida?

Bueno, ahora gracias a las redes sociales yo creo que el mundo está un poquito más globalizado y no hace falta que te vayas a la Península. Es cierto que en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, o en Sevilla, tienes muchas más oportunidades laborales a nivel de ir a la oficina, porque tienen allí las grandes sucursales. Pero creo que con las redes sociales ahora está muchísimo más fácil llegar lejos.

¿Se ha encontrado con la sensación de tener que demostrar más por estar lejos de los grandes centros profesionales?

Sí, porque suelen tirar de lo más cercano y tienes que sobresalir mucho para que inviertan un poquito más en ti y apuesten por ti. Eso sí que es cierto. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Mi lema dice per aspera ad astra, que en latín significa "a través del esfuerzo hasta las estrellas", y esforzándose uno lo consigue.

Es verdad que en el ámbito de la creación de contenido sí que estamos más alejados de los eventos y demás, a mi me pasa muchísimo, y más con mi contenido literario. Aún así, yo no cambio la gente de aquí, el ambiente de aquí, por nada de allí.

¿Cree que el papel de la mujer en el mundo de la literatura está bien valorado?

Siempre somos vistas como escritoras de novela más vacua, menos importantes. Sobre todo a la hora de escribir fantasía, que es más mi género, catalogan de romance, lo que no tiene romance, y como algo menos importante que lo que escribe un hombre en fantasía. Pero bueno, eso afortunadamente va cambiando y poco a poco se va viendo que no siempre es así.