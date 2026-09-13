Las Medianías de Telde critica calles llenas de socavones y exige asfalto «urgente»

Los vecinos de Las Medianías, en Telde, critican el mal estado de las carreteras, donde los grandes baches se han convertido en un problema que dificulta cada vez más la circulación. En algunas calles se pueden encontrar hasta tres socavones seguidos de gran profundidad, algunos de ellos con desniveles superiores a los cinco centímetros. Ante el temor de que se produzcan accidentes, han sido los propios residentes quienes han señalizado con tiza los desperfectos sobre el asfalto para alertar a quienes no conocen la zona y advertirles de la presencia de estos puntos peligrosos.

Además, los vecinos han recurrido a la creatividad a la hora de señalizar los desperfectos. Para captar la atención de los conductores, han usado dibujos con formas fálicas alrededor de algunos de los baches, una peculiar forma de advertir del peligro a quienes circulan. Esta medida llegó después de un susto. Según explican residentes, un cartero sufrió el reventón de una rueda de su moto al pasar por uno de estos socavones, un incidente que aumentó la preocupación entre los vecinos por la falta de seguridad en estas vías.

Santiago Mateo, vecino,, explica que estos baches llevan más de un año dificultando la circulación por las calles de Las Medianías. «Vas todo el tiempo pendiente de no meter la rueda en alguno», recalca. «¿Pero tú los has visto? Es que no son baches, son agujeros», exclama.

Mateo señala que el asfalto está deteriorado desde hace tiempo, aunque asegura que en los últimos meses la situación se ha agravado. «A un cartero se le reventó la rueda de la moto por meterla en uno de estos agujeros», relata e insiste en el peligro que supone el estado de la calzada para quienes transitan diariamente.

Además, explica que el mal estado de la vía también condiciona a los residentes a la hora de estacionar sus vehículos. «Nunca aparco cerca de los baches porque me da miedo que algún día, por intentar esquivar uno de los agujeros, alguien roce el mío», asegura. Según Mateo, esta situación ya se ha producido en alguna ocasión y es otro de los motivos de preocupación entre los vecinos, que se ven obligados a dejar sus vehículos en zonas cercanas a los desperfectos debido a la falta de aparcamiento disponible en algunas calles.

«A uno de los vecinos de otra de las calles ya le han rozado el coche en dos ocasiones por este mismo motivo, y ese es mi miedo», critica. Y es que el vecino desvela que ha pensando en más de una ocasión en traer «un saco de cemento para tapar los agujeros mientras tanto».

Y es que, aunque el Ayuntamiento de Telde está desarrollando un plan de asfaltado y ya cuenta con otro proyecto en ejecución para renovar el firme de 140 calles en 18 zonas del municipio, entre ellas La Garita, Las Huesas, El Calero, La Montañeta y Altos de Jinámar, entre otras, por el momento no está previsto que estas actuaciones lleguen al barrio de Las Medianías. Una situación que aumenta la preocupación de los vecinos, que aseguran verse obligados a recorrer cada día una auténtica ruta de baches para poder llegar hasta sus viviendas.

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Consultado por esta situación, el edil de Vías y Obras, Iván Sánchez, señala que todo el barrio se asfaltó hace menos de 10 años y por esa razón no se ha incluido en los nuevos proyectos de asfaltado municipal. «Aún así, en algunas calles han aparecido grandes baches, alguno por obras de instalaciones», explica, «estamos tramitando un nuevo expediente de suministro de material de rebacheo y asfalto en frío para poder atender estas incidencias con personal municipal». Sánchez sostiene que el Ayuntamiento al mismo tiempo sigue trabajando en un encargo a la empresa publica para el mantenimiento viario, pero advierte que jurídica y administrativamente es complejo porque se trata de una delegación de competencias que debe elevarse a Pleno. «Pero una vez aprobado el último proyecto de asfaltado, es el siguiente gran objetivo para dotar de operatividad a una administración con escasos recursos humanos y medios materiales».