¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy domingo?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, domingo 13 de septiembre, con Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,387€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,387€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 del municipio de Telde es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,319€. La segunda opción más económica de la provincia está en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109, donde la Gasolina 95 está a 1,319€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Arrecife, isla de Lanzarote, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139. Allí tiene un precio de 1,437€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Arrecife, isla de Lanzarote, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el precio del Gasóleo A es de 1,437€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Telde, en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde el diésel está a 1,459€ el litro. La segunda mejor opción está en Ingenio, a 1,459€ el litro en PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,387€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,387€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy domingo 13 de septiembre, está en Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,319€ el litro. La otra opción está en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, a 1,319€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,387€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,387€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5, a 1,537€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en acceso Aeropuerto de Lanzarote de Arrecife a 1,569€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,437€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,437€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,364€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,399€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,489€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,489€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,394€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,528€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CARRETERA DE TEROR KM. 16, donde está a 1,329€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ARRECIFE, 33, en la estación H2EXAGON LAS TORRES que tiene la Gasolina 95 a 1,337€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,387€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,400€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CARRETERA DE TEROR KM. 16, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 1,469€ el litro. La estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,479€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,400€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,449€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,459€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 1,499€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 13 de septiembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 1,319€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,339€ el litro.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Noticias relacionadas

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [13/09/2026 9:22:34]