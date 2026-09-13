Teresa López la Hilandera, la mujer que mantuvo viva la memoria artesanal de Valsequillo

En Valsequillo, desde 1916, existía una mujer que entre tapices y lana dedicaba sus días, y parte de sus noches, a darle vida a una técnica artesanal tradicional. La Hilandera de Valsequillo, que es el sobrenombre por el que era reconocida Teresa López Rodríguez, dedicó gran parte de su vida a preservar y extender la técnica de hilado que heredó de su familia. Ahora, once años después de su fallecimiento, Valsequillo reconoce su labor en la preservación del patrimonio etnográfico inmaterial del municipio otorgándole la designación de hija predilecta a título póstumo.

Teresa nació en el barrio de La Cantera, en una familia numerosa que ella siempre describía como plenamente feliz. Fue la segunda de cinco hermanos y prácticamente desde que llegó al mundo estuvo rodeada de rollos de lana, cordones y telares horizontales. Su abuela tenía un telar en casa y fue ella quien enseñó a Teresa a hilar desde muy pequeña, y así descubrió a su nieta la artesanía que se convertiría en su pasión y parte de su forma de vida.

El trabajo familiar

Durante la Guerra Civil, los dos hermanos varones de Teresa fueron llamados a filas y se vieron obligados a trasladarse a la Península y formar parte del ejército. Durante los dos años en que los dos hombres estuvieron fuera, tanto Teresa como el resto de mujeres de su familia se volcaron en la elaboración de guantes y calcetines para los hermanos y el resto de soldados de su tropa. Acabada la Guerra Civil y reunidos de vuelta todos los hermanos, la familia dejó durante un tiempo de dedicarse a tejer. Las hermanas crecieron, comenzaron a contraer matrimonio y a mudarse a distintas partes del pueblo, lo cual influyó en dejar atrás la tarea colectiva de la familia.

Pero Teresa no fue capaz de dejar atrás los hilos. Alrededor de sus 25 años conoció al que se convertiría en su marido y, tras casarse, ambos se trasladaron al barrio Era de Mota, donde tuvieron cinco hijos. Una de sus hijas, Teri Suárez López, cuenta cómo su madre siempre tuvo el gusanillo de volver a dedicarse a tejer. Y entonces llegaron las ovejas. Cuando los animales ovinos llegaron a la casa familiar, Teresa no perdió el tiempo. La mujer comenzó a encargarse por sí sola de todas las fases del proceso de preparación de la lana, con el objetivo poder volver a usar sus manos para entrelazar hilos.

Teresa López Rodríguez con Pepito el Velenista en una muestra de artesanía en Telde en una foto del archivo familiar / LP/DLP

Ella misma realizaba el esquilado a las ovejas, cogía su lana y con calma y cariño lavaba el material; lo preparaba mediante el cardado - el peinado de la lana con púas metálicas para alinear las fibras- y alistaba manualmente los rollos de lana conocidos como copos. Teresa no tenía un telar, por lo que una vez acabado el proceso de preparación del hilo, se sentaba con dos agujetas durante horas para producir todo tipo de prendas, desde guantes y calcetines hasta chalecos y rebecas de lana. Tal fue su trabajo y dedicación que la mujer terminó por convertirse en la hilandera representante de Valsequillo en otros municipios de la isla e incluso fuera de Canarias, en algunas zonas de la Península e Inglaterra.

Lana y paja

Las horas dedicadas al ganchillo y las agujas dieron lugar a un gran volumen de producción que ha conducido a que todos los hijos y nietos de Teresa tengan un recuerdo de ella: una manta tejida personalmente para cada uno de ellos. Pero las mujeres de la familia tienen un legado especial: saber de primera mano realizar el mismo tipo de trabajo que la Hilandera. "Tejido lo sabemos hacer todas, incluidas las nietas", explica su hija, que rememora cómo otra de las descendientes de Teresa también era artesana al igual que su madre. "Hay una de las nietas a la que se le da especialmente bien, me ha pedido sus herramientas de trabajo para cuando se jubile seguir los pasos de su abuela", narra.

Teresa se encargaba de todas las fases para preparar la lana

Además del lanado, Teresa tenía otros talentos en cuanto a la creación de prendas de vestir y accesorios se refiere. La mujer sabía realizar una técnica para la confección de sombreros de paja, bolsos y cestas muy común en La Palma y Fuerteventura: la empleíta de centeno. Con este trabajo manual, Teresa usaba el colmo -la paja larga y huesca de centeno-, tomaba varios tallos de paja y con paciencia y esmero iba entrelazándolos manualmente hasta formar una trenza plana de gran longitud que enrollaba sobre sí misma e iba cosiendo con hilo encerado y aguja eteira para ir dándole forma final de sombrero o cesta.

Un saber compartido

Pero Teresa no quiso que las técnicas textiles y de cestería fuesen un conocimiento exclusivo de su familia. Al contrario, pasó muchos años de su vida trabajando en preservar y extender este trabajo artesanal que forma parte de la identidad canaria. Siempre que podía ofrecía cursos a todo el que se lo pidiese y realizó numerosas actividades en centros educativos de Telde, Valsequillo y Vecindario en los que con cariño y amor enseñaba a los niños cómo hilar la lana. Una de las frases que su hija destaca de Teresa es: "yo por la mañana me levanto, me visto y estoy preparada incluso antes de que me inviten a ir a algún sitio".

Realizaba recorridos de manera voluntaria, pasando por las exposiciones de artesanía de diversos ayuntamientos de Gran Canaria así como varias ferias de artesanía, incluida las de la Fedac. E incluso llegó a realizar sin ánimo de lucro en torno a 50 sombreros para una agrupación folclórica de Jinámar.

"Tejido lo sabemos hacer todas , incluidas las nietas" Teri Suárez López — Hija de Teresa López Muñoz

Sin embargo, el paso del tiempo afecta a todos, y poco a poco Teresa comenzó a notar cómo sus manos no eran las mismas: los dedos le dolían y la fuerza necesaria para ir tensando los hilos y nudos cómo hacía de joven fue abandonando su cuerpo. Esto hizo que la mujer tuviese que ir bajando el ritmo de trabajo hasta prácticamente dejar de tejer. Pero su trabajo no quedó en el olvido, ya que prevalece en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de beber directamente de ella para formarse y aquellas que se siguen dedicando al mismo oficio que la Hilandera.

La designación de hija predilecta no es la primera distinción que recibe Teresa por su preservación del oficio tradicional; a lo largo de su vida, recibió diversos reconocimientos por parte del Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y también de su propio barrio, el barrio Era de Mota, donde ahora hay una calle con su nombre: la calle Teresita López Rodríguez.

Su familia afirma que hace once años, cuando Teresa falleció, se despidió sintiéndose valorada y respetada por parte del municipio. Ahora con esta mención su nombre vuelve a ocupar un lugar destacado en la memoria de Valsequillo. Para su familia el reconocimiento supone un motivo de orgullo y también una forma de demostrar que el tiempo no ha borrado aquello a lo que Teresa dedicó su vida.