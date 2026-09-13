Valsequillo pone en valor su patrimonio cultural con la I Gala de elección de su romera y romero mayor

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, a través de su concejalía de Festejos, celebró con rotundo éxito la I Gala de Elección de Romera y Romero Mayor de las Fiestas y Feria de San Miguel 2026. El encuentro, que congregó a numeroso público en la Plaza Tifariti, supuso un emotivo y riguroso homenaje a la preservación, divulgación y correcto uso de la indumentaria tradicional del Archipiélago. La gala, que se desarrolló bajo la dirección artística de Daniel Rivero, contó con una impecable conducción a cargo de Victorio Pérez, reconocido presentador de Televisión Canaria.

Este evento nació con una clara vocación etnográfica y cultural. Un jurado experto compuesto por especialistas en folclore, tejidos y patrimonio histórico canario evaluó minuciosamente la autenticidad de las prendas, la coherencia histórica de los conjuntos, los acabados de la confección y el porte respetuoso de las candidaturas sobre el escenario. Tras una deliberación muy reñida debido al altísimo nivel de los trajes presentados, la pareja galardonada asumió el honor y el compromiso de representar al municipio en los actos oficiales más significativos, incluyendo la gran Romería-Ofrenda a San Miguel Arcángel de este año y las citas institucionales del próximo 2027.

En total se presentaron 26 candidatos resultando elegidos como máximos representantes:

Romera Mayor: Carmina González Galván, en representación de la A.C. AÑATEN de Valsequillo Casco, ataviada de Mujer de Gran Canaria con traje de diario de finales del siglo XVIII.

Romero Mayor: Nicolás Naranjo Medina, en representación de la A.C. Tenteniguada, ataviado de Hombre de Gran Canaria en traje de invierno (según Lía Tavío, siglo XVIII).

Primera Romera de Honor: Elisa Suárez Pérez, en representación de la A.C. Pub Miguelón, ataviada con Hábito del Gran Poder.

Primer Romero de Honor: Alejandro Rodríguez López, en representación de la Comisión de Fiestas del Cristo de las Flores del barrio de La Barrera, ataviado de Hombre de Gran Canaria en día de fiesta (siglos XIX-XX).

Segunda Romera de Honor: Beatriz Peña Ramírez, en representación de la Escuela de Folclore de Valsequillo de Gran Canaria, ataviada de Mujer del norte de Gran Canaria del siglo XVIII (según Teno).

Segundo Romero de Honor: Nono Peña Hernández, en representación de la A.F. Medio Jigo Pal Kilo, ataviado de Campesino de Gran Canaria del siglo XIX (según Teno).

La propuesta musical de la velada estuvo a cargo de la A.F.C. Buchito de Café, las voces de Víctor Batista y las hermanas Moneiba y Yoana García, junto a la timplista Laura Martel. El espectáculo se completó visualmente con la cuidada figuración de la A.F.C. Albores Canarios.

Además de la emoción propia del certamen, la noche deparó uno de los momentos más esperados por los vecinos y vecinas del municipio: el sorteo oficial del orden de salida de las carretas para la Romería-Ofrenda. Los representantes de los distintos barrios de Valsequillo vivieron con entusiasmo el sorteo de los turnos, definiendo así la comitiva que el próximo sábado 19 de septiembre llenará las calles de música, tipismo y ofrendas en honor al santo patrón.

El concejal del área, Armando Suárez Ramírez, mostró su enorme satisfacción por el desarrollo del acto “Esta primera gala no solo ha demostrado el profundo respeto de nuestra gente por las tradiciones y la vestimenta heredada de nuestros antepasados, sino que marca el inicio idóneo para unas fiestas de San Miguel donde la participación ciudadana y la identidad canaria vuelven a ser las grandes protagonistas”.

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