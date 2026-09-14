La Aldea de San Nicolás avanza en la modernización de su administración gracias a una subvención de 33.140 euros del Cabildo de Gran Canaria
El Ayuntamiento impulsa la administración electrónica, la seguridad de sus sistemas y la mejora de su infraestructura tecnológica con el apoyo de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del gobierno insular
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, a través de la Concejalía de Nuevas Tecnologías y Transparencia que dirige Miguel Ulises Afonso, ha ejecutado un proyecto destinado a avanzar en la implantación de la administración electrónica, el desarrollo de los servicios públicos digitales y la incorporación de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al funcionamiento municipal.
La ejecución de este proyecto ha sido posible gracias a una subvención de 33.140,16 euros, concedida por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria en el marco de la convocatoria destinada a los ayuntamientos de la isla con una población inferior a 20.000 habitantes. La ayuda ha financiado el 100% del coste del proyecto y se integra en el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio de Coordinación, Modernización e Innovación Administrativa del Cabildo de Gran Canaria.
Entre las actuaciones desarrolladas destaca la adquisición de equipamiento de electrónica de red y seguridad perimetral de última generación, destinado a reforzar la protección de los sistemas municipales frente a posibles ataques cibernéticos. Esta nueva infraestructura permite mejorar la seguridad corporativa y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios públicos digitales.
El proyecto también ha contemplado la actualización y mejora de parte de la infraestructura de red municipal, incluyendo diferentes componentes y equipamiento informático como ordenadores y monitores.
El concejal de Nuevas Tecnologías y Transparencia, Miguel Ulises Afonso, ha señalado que "estas actuaciones se alinean con nuestro principal objetivo, que es transformar el funcionamiento interno del Ayuntamiento y consolidar la innovación administrativa". Asimismo, ha destacado que "la modernización tecnológica no solo implica incorporar nuevos equipos, sino también disponer de sistemas más seguros y preparados para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y avanzar hacia una administración más eficiente".
El edil ha agradecido el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y ha subrayado la importancia de continuar trabajando en esta línea, "porque la administración electrónica y las nuevas tecnologías son ya una parte fundamental del funcionamiento de cualquier administración pública y debemos seguir adaptándonos para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía".
Desde el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás nos sumamos a estos agradecimientos y destacamos que este proyecto es parte fundamental del proceso de modernización de la administración municipal y de la apuesta por incorporar soluciones tecnológicas que permitan mejorar la gestión interna, reforzar la seguridad y avanzar en la transformación digital de los servicios públicos.
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