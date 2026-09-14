El bar de este municipio de Gran Canaria que conquista por su cocina canaria y sirve raciones generosas
El establecimiento ofrece un ambiente familiar y cocina canaria
En Gran Canaria, más concretamente en el municipio de Telde hay bares que continúan conquistan a sus clientes por su trato cercano, su ambiente familias y sus platos a precios ajustados. Se trata de Bar El Lomo, un local que han visitado recientemente los creadores de contenido @viajandocontanda y sigue conquistando a todos sus comensales.
Algunos de sus platos
Durante su visita, los creadores de contenido se apostaron por algunos de los platos característicos de la gastronomía canaria como las papas arrugadas con mojo, la pata asada, el aguacate con queso tierno, las salchichas y la costilla con papas fritas. Unos platos característicos de la cocina canaria que se sirven en raciones abundantes.
La garbanzada y el conejo frito son otro de los imprescindibles del establecimiento para quienes buscan platos canarios tradicionales.
Ambiente cercano
Bar El Lomo se caracteriza por ofrecer un ambiente familiar y un trato cercano a sus clientes. Se recomienda a los interesados en acudir al establecimiento que reserven porque el local tiene un tamaño reducido y se suele llenar los fines de semana, por lo que encontrar hueco en horas puntas no es sencillo y no cuentas con reserva.
Horario y ubicación
Bar El Lomo se encuentra en la calle Palafox, 28, en Telde. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento.
Abre los martes solo para cenas, de 19:00 a 23:00 horas, miércoles, jueves y sábado en horario partido, de 11:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas. Mientras que viernes lo hace en horario ininterrumpido de 11:00 a 23:00 horas. Por último, los domingos los hace para servicio de comidas de 11:00 a 16:00 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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