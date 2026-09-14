La batalla por la reforma del Estadio de Gran Canaria para el Mundial de 2030: tres UTE pugnan por la segunda licitación de 234,8 millones

La reforma del Estadio de Gran Canaria para el Mundial de 2030 ya tiene ofertas presentadas. Ferrovial, San José e Iniciativas Canarias; OHL y Sando; y Sacyr, Construplan y Bitumex, del grupo Lopesan, integran las tres uniones temporales de empresas (UTE) que aspiran a ejecutar una de las mayores obras públicas previstas en la isla, con un presupuesto de licitación de 234,8 millones de euros.

El procedimiento ha entrado este lunes en una nueva fase con la apertura de las propuestas, después de que la primera licitación quedara desierta. Aquel concurso partía de un presupuesto de 174,4 millones de euros, una cifra que las constructoras consideraban situada alrededor de un 40% por debajo del precio real de mercado, lo que obligó a revisar al alza el importe del contrato.

La mesa de contratación se reunió en la mañana de este lunes para proceder a la apertura del denominado sobre 1, que contiene la documentación presentada por las empresas que concurren al concurso impulsado por el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. En concreto, las tres UTE que optan al contrato están integradas por Ferrovial (42,5%), San José (42,5%) e Iniciativas Canarias (15%); OHL (60%) y Sando (40%); y Sacyr (60%), Construplan (20%) y Bitumex (20%), esta última perteneciente al grupo Lopesan.

Esta primera etapa del procedimiento se centra en comprobar y evaluar la documentación aportada por las empresas. Además, al haberse cerrado el plazo de licitación sin reclamaciones, los pliegos del concurso pasan a ser definitivos y ya no podrán ser recurridos.

Quince días para valorar las propuestas

El siguiente paso del procedimiento será la apertura del sobre 2, que recoge la memoria técnica y la documentación gráfica de cada propuesta. Su contenido será evaluado por un comité de expertos cuya constitución está prevista para esta misma semana. Este órgano estará formado por un ingeniero industrial, dos arquitectos, un ingeniero de caminos, canales y puertos y un técnico jurista especializado en contratación pública, y dispondrá de 15 días naturales para emitir su valoración.

Infografía del futuro Estadio de Gran Canaria / LP/DLP

Una vez concluido ese análisis, se procederá a la apertura del sobre 3, en el que figuran las ofertas económicas y los plazos de ejecución planteados por cada UTE. A partir de ese momento comenzará la fase de clasificación de las propuestas y se elevará la correspondiente propuesta de adjudicación.

Si ninguna oferta presenta una baja considerada anormal, el expediente avanzará directamente hacia el requerimiento y la presentación de la documentación necesaria para cerrar la adjudicación. En caso de que alguna propuesta incurra en esa situación, la empresa afectada contará con diez días hábiles para justificarla antes de que continúe el procedimiento.

La transformación del Estadio de Gran Canaria supondrá una reforma integral del recinto, con actuaciones que afectarán prácticamente a todos sus elementos. El proyecto, redactado por L35 Architects, contempla demoliciones, movimientos de tierra, renovación de cimentaciones y estructuras, saneamiento, pavimentos, carpintería, cerrajería, instalaciones eléctricas, climatización, fontanería, señalización, mobiliario fijo y la urbanización del entorno, entre otras intervenciones.

El presupuesto de ejecución material asciende a 184,4 millones de euros. A esta cantidad se suman los gastos generales, el beneficio industrial y el IGIC del 7%, hasta alcanzar los 234,8 millones de euros del presupuesto total de contratación.

Una parte significativa de esa inversión se destinará directamente a la contratación de personal. En concreto, el proyecto reserva 46,7 millones de euros para mano de obra, lo que supone que prácticamente uno de cada cinco euros de la licitación se empleará en los trabajadores necesarios para ejecutar la actuación.

Según los datos de la patronal de la construcción, la inversión en este sector genera además un importante efecto multiplicador sobre otras actividades económicas, al beneficiar a proveedores, transportistas, profesionales, industrias auxiliares y empresas de servicios. Parte de ese retorno revierte también a las administraciones a través de los impuestos.

Una cubierta de 93 millones

La actuación de mayor peso económico será la construcción de la nueva cubierta del estadio, con una inversión de 93 millones de euros, equivalente al 50,46% del presupuesto de ejecución material. La estructura cubrirá la totalidad de los graderíos y permitirá mejorar la protección de los espectadores y las condiciones acústicas del recinto, además de transformar por completo su imagen exterior. El diseño contempla el uso de materiales de alta resistencia y bajo mantenimiento, adaptados a las condiciones climáticas de Gran Canaria.

Las siguientes partidas más importantes corresponden a las estructuras de hormigón, con 22,3 millones de euros, y a las cimentaciones y muros, con otros 14,8 millones. Ambas actuaciones resultarán esenciales para acometer la ampliación del aforo. El estadio pasará de las 32.418 localidades actuales a 44.020 espectadores, una transformación que permitirá adaptar el recinto a las exigencias estructurales y de seguridad requeridas para las grandes competiciones internacionales.

Energía, accesibilidad y nuevas instalaciones

La sostenibilidad constituye otro de los ejes del proyecto. La partida destinada a electricidad, baja tensión e instalación de energías renovables asciende a 7,3 millones de euros, a los que se suman 1,4 millones para la gestión de residuos y 239.675 euros para el control de calidad. Entre las medidas previstas figuran la instalación de sistemas de captación de energía solar, mejoras en la gestión del agua y el empleo de materiales con una menor huella de carbono, con el objetivo de reducir de forma significativa el consumo energético del estadio.

La reforma también incluye la renovación integral de las instalaciones del recinto, con la adecuación de los accesos para garantizar la accesibilidad universal, la modernización de vestuarios, zonas de prensa y palcos institucionales y la mejora de los sistemas de climatización, protección y seguridad.

En concreto, se destinan 3,6 millones de euros a climatización, 3,8 millones a instalaciones de protección y seguridad y otros 4,8 millones al mobiliario fijo, incluido el nuevo sistema de asientos necesario para alcanzar el aforo previsto.

El conjunto de las actuaciones está diseñado para adaptar el Estadio de Gran Canaria a los requisitos establecidos por la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol y la FIFA de cara a la celebración del Mundial de 2030.

Habrá ampliación.