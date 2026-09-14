"No sé si me cambiará la vida": la aventura de una familia canaria en el Camino de Santiago conquista TikTok

"No sé si me cambiará la vida, pero me hace reflexionar muchísimo sobre cómo la vida misma encuentra gente en el camino que te quiere ayudar, pasa de largo o que simplemente está ahí".

Con esa reflexión comienza uno de los vídeos que Alejandro Artiles, un creador de contenido de Gran Canaria, ha compartido en TikTok durante una experiencia que ha emocionado a miles de usuarios: recorrer el Camino de Santiago junto a su pareja, Nayara, y sus dos hijos, Lucas y Rodrigo, de tan solo 3 y 4 años.

Durante seis días la familia caminó los 111 kilómetros que separan Sarria de Santiago de Compostela, compartiendo una etapa diaria con escenas de cansancio, naturaleza, humor y pequeñas reflexiones que terminaron conectando con cientos de peregrinos tanto dentro como fuera de las redes sociales.

Un viaje para vivir el presente

Lejos de mostrar únicamente el recorrido, Alejandro convirtió cada vídeo en una reflexión sobre el aprendizaje que supone caminar durante días.

En una de las publicaciones explica que una de las cosas más especiales de hacer el Camino con niños es volver a mirar el entorno con otros ojos. "Ver cómo se impresionan por los animales y por las plantas nos recuerda que en algún momento fuimos niños y que debemos estar presentes, vivirlo y disfrutarlo".

Los pequeños recorrieron todo el trayecto en sus carritos, aunque en cada parada encontraban un nuevo motivo para correr, jugar o descubrir algo que llamara su atención.

"Si alguien quiere ayudarte, déjate ayudar"

Las publicaciones también reflejan los momentos más duros del recorrido. Alejandro no esconde el cansancio acumulado tras kilómetros de caminata."Tengo los pies bastante destrozados".

Ni las cuestas que, pese a parecer pequeñas, terminaron convirtiéndose en algunos de los tramos más exigentes del Camino.

Sin embargo, fue precisamente en esos momentos cuando surgió una de las frases que más repercusión tuvo entre quienes seguían la aventura."Si alguien quiere ayudarte, déjate ayudar. Y si puedes ayudar, ayuda".

Un reto que llegó tras un año complicado

Detrás del viaje también existía una historia personal. En una entrevista concedida a El Correo Gallego, Alejandro explicó que la familia decidió emprender el Camino después de atravesar un año especialmente difícil, marcado por el cierre de su negocio en Gran Canaria y un proceso de depresión que les llevó a buscar una experiencia capaz de ayudarles a cambiar de perspectiva.Lo que comenzó como un reto familiar terminó convirtiéndose también en una experiencia compartida con otros peregrinos.

Durante el recorrido, Lucas y Rodrigo acabaron siendo conocidos por muchos caminantes, que los saludaban cada día y encontraban en ellos un motivo para continuar avanzando cuando el cansancio hacía mella. La familia recuerda que numerosos peregrinos les confesaban que ver a los pequeños recorrer el Camino les servía de impulso para seguir caminando.

Un recuerdo para toda la vida

La llegada a la plaza del Obradoiro puso el broche a una experiencia que la familia describe como transformadora. Los padres cruzaron la meta emocionados después de seis días de esfuerzo, mientras que los pequeños vivieron el final del recorrido con la naturalidad de quien ha convertido cada jornada en un juego.

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La familia regresó a Gran Canaria con las cuatro compostelas, pero también con una convicción que Alejandro resume en otra de sus reflexiones: que las metas importantes requieren esfuerzo y que, muchas veces, el verdadero aprendizaje no está en el destino, sino en las personas que aparecen durante el camino.