Cortes en Gran Canaria por el incendio forestal de Cazadores: la GC-130 y la GC-120 permanecen cerradas

El incendio forestal declarado en Cazadores, en el municipio de Telde, mantiene cerradas dos carreteras de acceso a la zona alta de Gran Canaria. La GC-130 y la GC-120 permanecen restringidas al tráfico mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar la evolución del fuego.

El cierre de estas vías responde a la necesidad de mantener despejados los accesos para facilitar el desplazamiento de los medios de extinción y garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los efectivos desplegados en la zona.

¿Qué carreteras están cerradas por el incendio de Cazadores?

Las vías afectadas por las restricciones son:

GC-130 , carretera de acceso a la zona de cumbre.

, carretera de acceso a la zona de cumbre. GC-120, también en el entorno de la zona alta afectada.

Las autoridades mantienen estos cortes mientras evoluciona el incendio y recomiendan evitar los desplazamientos hacia el área afectada para no dificultar las labores de emergencia.

Mapa de la zona afectada por el incendio forestal de Cazadores, en Telde, con la ubicación de los principales puntos del operativo y las vías de acceso de la cumbre. / Flightradar24

El incendio continúa activo en Telde

El fuego, declarado en una zona urbano-forestal de Cazadores, mantiene activo un dispositivo en el que participan efectivos de Medio Ambiente, Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil y Policía Local, además de medios aéreos.

Durante la evolución del incendio se han adoptado medidas preventivas para proteger a la población. Entre ellas, se encuentra el desalojo de vecinos de Cuevas Blancas, a quienes se recomendó pasar la noche fuera de sus viviendas ante la situación del fuego.

Además, se ha procedido al desalojo de animales de la zona afectada y algunos vecinos han sido acogidos por familiares o realojados mediante los recursos habilitados por el Ayuntamiento de Telde.

Recomendaciones a los vecinos

Las autoridades piden a la población de Cazadores, Cuevas Blancas, El Moreno y La Solana mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y seguir únicamente la información trasladada por el CECOPIN, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde.

En caso de que el humo alcance las viviendas, se recomienda cerrar puertas y ventanas y evitar acercarse a la zona del incendio.

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Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la población debe llamar al 112.