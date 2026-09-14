El crecimiento del turoperador Jet2 en Gran Canaria protagoniza la cumbre turística celebrada en el Lopesan Villa del Conde

Lopesan Hotel Group ha ejercido de anfitrión en la primera jornada de trabajo programada por el turoperador británico Jet2 en el archipiélago y que lleva por título A Partnership for Growth (Una alianza para el crecimiento). Toda una declaración de intenciones, ya que la compañía británica ha elegido las instalaciones del Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso para celebrar un encuentro sectorial enfocado en analizar el crecimiento del Reino Unido como mercado emisor, consolidar la conectividad aérea y definir las líneas operativas en el archipiélago.

La elección de la cadena hotelera para dar comienzo a esta gira regional, que continuará en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, ratifica la estrecha vinculación operativa entre ambas corporaciones. En representación de la compañía, actuaron como anfitriones el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, el director comercial, Juan Santana, la directora del Lopesan Villa del Conde, Begoña Ramírez, y la responsable de contratación para el mercado británico, Guacimara Medina.

«La consolidación de Jet2 como el principal emisor turístico hacia Gran Canaria reafirma la efectividad de una alianza cimentada en la confianza y el crecimiento conjunto. Para Lopesan, garantizar la estabilidad en la ocupación de nuestros establecimientos pasa por estrechar lazos con socios que compartan nuestra visión de excelencia, eficiencia en el transporte y compromiso firme con la sostenibilidad del destino», declaró José Alba al término del encuentro.

La sesión congregó a directivos de las principales cadenas hoteleras de la isla y a representantes institucionales, entre los que figuraron el director gerente de Promotur Turismo Canarias José Juan Lorenzo, y el gerente de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, que estuvieron acompañados por el director general de MTS Globe en España, Juan Sánchez, agencia receptiva que presta soporte logístico a Jet2 en la operativa en el destino.

Por parte del grupo británico, la delegación estuvo integrada por el director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos, David Neill; el director comercial, Adam Mulroy; la directora de Contratación, Andrea McConnell, y el responsable de Marketing, Nick Louden. El CEO de Jet2, Steve Heapy, mandó un vídeo para saludar a los presentes y disculparse por no haber podido estar presente en el evento.

Liderazgo de mercado y solvencia operativa

Durante la jornada se expusieron las magnitudes del mercado británico hacia la isla. Las cifras oficiales confirmaron que Jet2 alcanzará en 2026 un total de 500.622 plazas hacia Gran Canaria, situándose como la compañía líder del destino por delante de otros operadores del mercado UK. Este volumen representa un crecimiento del 135 % respecto a las 206.868 plazas registradas por la aerolínea en 2017. En la modalidad de paquete turístico, la previsión asciende a 341.000 viajeros para el presente ejercicio.

A nivel global, el grupo británico respaldó estos datos informando de su red de catorce bases operativas en el Reino Unido, con un área de influencia que abarca a 60,9 millones de personas a menos de noventa minutos de sus aeropuertos, lo que supone un alcance del 90 % de la población británica.

En materia medioambiental, la jornada sirvió para desgranar el ambicioso plan de sostenibilidad del turoperador. En los destinos en los que opera, Jet2 cuenta ya con más de 1.700 hoteles adheridos a su programa de certificación, con el firme objetivo de alcanzar los 3.000 establecimientos en 2035.

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