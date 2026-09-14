En Directo
DIRECTO | Incendio en Cazadores, Telde: cinco medios aéreos combaten un fuego de alto potencial
El incendio declarado a las 12:43 horas en Cazadores, Telde, moviliza ya a cinco medios aéreos y alrededor de 50 efectivos, mientras el fuego ha afectado unas tres hectáreas. La rápida intervención ha permitido contener su avance, aunque preocupa la evolución del viento y las altas temperaturas. Hay tres viviendas desalojadas, permanecen cortadas las carreteras GC-134 y GC-130 y se mantiene vigilancia sobre Cazadores y La Solana.
Tres helicópteros están en la zona luchando contra el fuego.
Morales y García Brink siguen el incendio desde el CECOPIN
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, se han desplazado al CECOPIN para seguir directamente la evolución del incendio y la coordinación del dispositivo de extinción.
Calor, baja humedad y viento complican la extinción
Las condiciones meteorológicas están dificultando los trabajos. Las altas temperaturas, la baja humedad relativa y la presencia de viento favorecen la propagación del fuego y obligan a mantener desplegado un amplio dispositivo.
Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el incendio y evitar su propagación. La Policía Local de Telde también participa en el operativo, colaborando en las labores de seguridad y apoyo a los desalojos.
El viento puede marcar la evolución del incendio
El fuego fue empujado inicialmente por vientos de componente sur, llevando su cabeza en dirección descendente hacia la costa. La previsión de que el viento pueda rolar hacia el noreste obliga a mantener especial atención sobre una posible progresión hacia la cumbre.
- Quejas por el control multitudinario de la Guardia Civil al borde de un barranco en el acceso a Teror
- Muere el empresario de la construcción Pedro Suárez, fundador de Surhisa, a los 100 años
- El antiguo granero de Gran Canaria convertido en restaurante donde disfrutar de carnes a la brasa y cocina canaria
- Una adolescente, una familia colombiana y una promesa de hace 40 años: las historias que dejó el Día del Pino
- Teror tiene otro camino: la ruta desde Arucas, el entrenamiento de los peregrinos del Norte antes de la romería del Pino
- La cafetería del norte de Gran Canaria que triunfa con sus brunch y meriendas: un rincón que merece una visita en la isla
- Estos son los supermercados que abren en Gran Canaria el 8 de septiembre por el Día del Pino
- La Fiscalía acusa de apropiación indebida a dos exgerentes del centro comercial San Fernando de Maspalomas