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DIRECTO | Incendio en Cazadores, Telde: cinco medios aéreos combaten un fuego de alto potencial

Incendio forestal en Cazadores, Gran Canaria (14/09/2026)

Incendio forestal en Cazadores, Gran Canaria (14/09/2026)

La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

Diego R. Moreno

Briseida Viera

El incendio declarado a las 12:43 horas en Cazadores, Telde, moviliza ya a cinco medios aéreos y alrededor de 50 efectivos, mientras el fuego ha afectado unas tres hectáreas. La rápida intervención ha permitido contener su avance, aunque preocupa la evolución del viento y las altas temperaturas. Hay tres viviendas desalojadas, permanecen cortadas las carreteras GC-134 y GC-130 y se mantiene vigilancia sobre Cazadores y La Solana.

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