DIRECTO | Incendio en Cazadores, Telde: cinco medios aéreos combaten un fuego de alto potencial

El incendio declarado a las 12:43 horas en Cazadores, Telde, moviliza ya a cinco medios aéreos y alrededor de 50 efectivos, mientras el fuego ha afectado unas tres hectáreas. La rápida intervención ha permitido contener su avance, aunque preocupa la evolución del viento y las altas temperaturas. Hay tres viviendas desalojadas, permanecen cortadas las carreteras GC-134 y GC-130 y se mantiene vigilancia sobre Cazadores y La Solana.

Tres helicópteros están en la zona / FlightRadar Tres helicópteros están en la zona luchando contra el fuego.

Fotos de última hora del incendio de Cazadores (14/09/2026). / Ayuntamiento de Telde El incendio forestal en Cazadores, en imágenes

Morales y García Brink siguen el incendio desde el CECOPIN El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, se han desplazado al CECOPIN para seguir directamente la evolución del incendio y la coordinación del dispositivo de extinción.

Calor, baja humedad y viento complican la extinción Las condiciones meteorológicas están dificultando los trabajos. Las altas temperaturas, la baja humedad relativa y la presencia de viento favorecen la propagación del fuego y obligan a mantener desplegado un amplio dispositivo.

Incendio forestal en Cazadores Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el incendio y evitar su propagación. La Policía Local de Telde también participa en el operativo, colaborando en las labores de seguridad y apoyo a los desalojos.