Una familia británica viajaba a Gran Canaria de vacaciones y acabó viviendo una odisea: retraso, emergencia médica y desvío a Lisboa

Lo que iba a ser el comienzo de unas vacaciones familiares en Gran Canaria terminó convirtiéndose en una experiencia que difícilmente olvidarán. Viltė Jasmontė, su marido Aidas y su hija Ariele, de seis años, viajaban desde Reino Unido hacia la isla cuando su vuelo sufrió una cadena de imprevistos que alargó el trayecto durante horas.

La familia británica había elegido Canarias como destino para disfrutar de unos días de descanso, pero el viaje acabó marcado por un retraso inicial, una emergencia médica durante el vuelo y un aterrizaje inesperado en Lisboa antes de poder continuar rumbo al Archipiélago.

Según relató la propia Viltė al medio británico Need To Know, el vuelo que conectaba Bristol con Gran Canaria terminó convirtiéndose en una auténtica odisea para los pasajeros, que llegaron a la isla aproximadamente seis horas después del horario previsto.

Un retraso antes de despegar complicó el inicio del viaje

Los problemas comenzaron incluso antes de que el avión levantara el vuelo desde Reino Unido.

Según el relato de la familia, el trayecto acumuló un retraso de más de dos horas debido a problemas técnicos, una situación que obligó a reorganizar la salida y utilizar finalmente otra aeronave para completar el viaje.

La espera ya había generado malestar entre algunos pasajeros, pero la familia pensaba que, una vez en el aire, el viaje continuaría con normalidad.

Sin embargo, la situación volvió a complicarse durante el trayecto hacia Canarias.

Una pasajera perdió el conocimiento y el avión tuvo que desviarse

El momento más tenso llegó aproximadamente una hora y media después del despegue.

Según explicó Viltė, una pasajera situada cerca de ellos perdió el conocimiento y necesitó atención médica urgente. La tripulación pidió ayuda entre los viajeros por si había algún sanitario a bordo que pudiera colaborar en la asistencia.

La situación obligó al comandante a modificar la ruta prevista y realizar un aterrizaje no programado en Lisboa, donde la pasajera pudo recibir asistencia.

El desvío supuso una nueva espera para los viajeros, que permanecieron en el aeropuerto portugués mientras se atendía la emergencia y se realizaban las comprobaciones necesarias para continuar el vuelo.

La familia llegó a Gran Canaria de madrugada

Después del aterrizaje en Lisboa, el avión pudo retomar finalmente el rumbo hacia Canarias.

La familia llegó a Gran Canaria alrededor de la una de la madrugada, unas seis horas más tarde de lo previsto inicialmente. El cansancio acumulado hizo que no pudieran llegar al alojamiento hasta cerca de las 3.00 horas.

Viltė explicó que la experiencia fue especialmente complicada para su hija, que tuvo que vivir momentos de incertidumbre durante el vuelo.

A pesar del accidentado comienzo, la familia pudo finalmente iniciar sus vacaciones en la isla.

Un viaje a Canarias que terminó siendo una historia para recordar

Los retrasos, cambios de ruta y emergencias médicas forman parte de las situaciones inesperadas que pueden alterar cualquier viaje, incluso cuando el destino elegido es uno de los más visitados por turistas europeos.

En este caso, una familia que únicamente esperaba disfrutar de unos días de descanso en Gran Canaria acabó protagonizando una historia llena de giros inesperados antes de pisar la isla.

La experiencia de Viltė y su familia se suma a otras historias de viajeros que llegan a Canarias después de superar todo tipo de dificultades y que convierten un simple desplazamiento en un recuerdo que difícilmente olvidarán.