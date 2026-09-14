Gáldar moderniza su casco histórico con la reforma de nuevas calles

Gáldar continúa con el plan para expandir su casco antiguo. El Ayuntamiento acomete la modernización de las calles Delgado (en el tramo comprendido entre Domingo Pérez Mateos y Juan de la Cosa) y Domingo Pérez Mateos, así como el Pasaje Bartolito el del Molino, con un presupuesto inicial de 623.000 euros y un plazo de ejecución máximo de nueve meses, por lo que debería estar acabado durante el próximo verano. El proyecto municipal trata de favorecer la movilidad y la seguridad peatonal, a la vez que se reorganiza el tráfico y los aparcamientos, confiriéndole un aire más moderno.

Gáldar pone al día sus calles del centro histórico y su entorno. Para ello lleva a cabo una nueva renovación urbana de tres vías, que favorecerán la seguridad peatonal y del tráfico rodado.

Este proyecto afecta a las calles Delgado y Domingo Pérez Mateos, y el Pasaje Bartolito el del Molino. E incluye las actuaciones de saneamiento de aguas residuales, la implantación de red separadoras de aguas con la ejecución de un colector para la recogida de aguas pluviales, la renovación de la red de abastecimiento y la preinstalación de canalizaciones bajo el suelo, para el futuro soterramiento de las redes eléctricas de baja tensión, el alumbrado público y las telecomunicaciones, que en la actualidad se localizan en fachada de las edificaciones o en cruces aéreos y generan un impacto visual.

Farolas

En la acera izquierda y en sentido ascendente de la calle Domingo Pérez Mateos, la actuación promovida por el Ayuntamiento persigue mejorar el tránsito, para lo cual se contempla la reubicación de una columna de iluminación, desplazándola al parterre cercano y aumentando el paso libre por dicha acera. En el margen derecho de la vía se contempla la construcción de una nueva acera que tendrá un ancho de 1,40 metros. Los técnicos detallan que, si bien no puede considerarse como un itinerario peatonal accesible, sí mejora en un alto grado el actual paso existente a nivel de calzada, delimitado con marca vial. De este modo se podrá dar continuidad a la acera que procede del margen derecho de la Bajada de Las Guayarminas, a la que le da continuidad en sentido hacia la calle Delgado y viceversa.

Calle Delgado, con la bajada del nuevo parque urbano. / LP / DLP

En esta misma calle y en las proximidades con la calle Delgado, se ordena la zona destinada a contenedores de basura, generando un espacio destinado a dichos elementos, de fácil acceso para los usuarios y vecinos. Y, al mismo tiempo, que será de fácil acceso para los servicios de limpieza municipales.

La calle Delgado registrará la mayor transformación urbana, ya que también tendrá un gran movimiento de personas una vez se inaugure el nuevo parque urbano. En el margen izquierdo de la calle se ejecutará una acera que tendrá un ancho mínimo de 1,80 metros, con un itinerario peatonal accesible. Y el margen derecho dispondrá de una franja de acera de un ancho cercano a los 90 centímetros, que mejora el paso de la actual acera. La franja destinada al paso de vehículos se reduce hasta los 2,75 m entre caras vistas de bordillos. Se pintarán tres pasos de peatones.

Las Guayarminas

Pese tratarse de un espacio público utilizado históricamente como conexión entre la Bajada de Las Guayarminas y la calle Delgado, el Pasaje Bartolito el del Molino no cumple actualmente con el límite máximo de pendiente longitudinal, ya que supera el 12%. La intervención contemplada en esta calle se reduce a mejorar el pavimento, así como a la renovación de nuevos equipos de iluminación.

Pasaje Bartolito el del Molino, con la estación de guaguas al fondo. / LP / DLP

El proyecto ha incluido la realización de pequeñas mejoras en el mobiliario urbano, que incluye la instalación de nuevas papeleras de acero.

A su vez, durante la ejecución de los trabajos se harán los desvíos de tráfico pertinentes y necesarios para no perjudicar ni a vecinos, ni a locales comerciales.

La obra tiene un presupuesto de 623.000 euros. Y, a la espera de las ofertas de las empresas, cuenta con un plazo para su ejecución de nueve meses.

Noticias relacionadas

El proyecto supone la continuación de otras actuaciones similares en las calles del casco del municipio, como ha sido el caso de Capitán Quesada (calle Larga), Drago, Infanta Benchara, Reyes Católicos, Fernando Guanarteme, Tazarte, Guayres, Gumidafe, San Miguel, Faicán Guanache, Franciscanos, San Amaro, Capitán Carrascosa, calle Real de San Sebastián, Doramas, Tamarán, Alcorac, Celso Martín de Guzmán y Guillén Morales. En esta ocasión se acomete el proyecto de mejoras en la Calle Domingo Pérez Mateos, pero en su tramo de la calle Delgado y el pasaje Bartolito el del Molino.