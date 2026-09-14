Las gasolineras con los precios más económicos de la provincia de Las Palmas este lunes 14 de septiembre

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, lunes 14 de septiembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Telde, en la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la gasolinera PETROPRIX tiene la Gasolina 95 a 1,319€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PLENERGY de Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,319€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la isla de Lanzarote, con el Gasóleo A a 1,437€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,437€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, en la isla de Lanzarote.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con la Gasolina 98 a 1,387€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de la isla de Gran Canaria, en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con un precio de 1,387€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Telde, en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde el diésel está a 1,459€ el litro. La segunda mejor opción está en Ingenio, a 1,459€ el litro en PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,387€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,387€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy lunes 14 de septiembre, está en Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,319€ el litro. La otra opción está en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, a 1,319€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy lunes 14 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,387€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,387€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,437€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,437€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,537€ el litro en Carretera Circunvalación km 4,5. En Arrecife, acceso Aeropuerto de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,569€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, lunes 14 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,364€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,399€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,489€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,394€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,528€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,387€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,400€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación de servicio PLENERGY de CARRETERA DE TEROR KM. 16 ofrece el gasoil a 1,469€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,479€ el litro en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CARRETERA DE TEROR KM. 16 ofrece hoy, lunes 14 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, que ofrece el mismo carburante a 1,337€ el litro en CALLE ARRECIFE, 33.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,459€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,499€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, lunes 14 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,339€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,400€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,449€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [14/09/2026 8:06:00]