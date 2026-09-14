Global cambia la ruta de las guaguas en Santa Cristina, Casas de Aguilar y El Palmital de Guía

La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria del Cabildo introducirá a partir del lunes 21 de septiembre una serie de cambios en la línea 107 de Global con el objetivo de reforzar el servicio de transporte público y mejorar la conexión de los núcleos de Casas de Aguilar, El Palmital y Santa Cristina, en las medianías de Guía.

El nuevo programa supone una modificación del recorrido de las expediciones de las 11:30 y las 17:15 horas, de lunes a viernes, para pasar por Santa Cristina. Los sábados, las expediciones de las 11:30 y las 19:15 horas incorporarán también el paso por Santa Cristina, realizando el itinerario Gáldar, Guía, Santa Cristina, Montaña Alta. Con este cambio, estos servicios incorporarán la atención a Santa Cristina y reforzarán las posibilidades de conexión de Casas de Aguilar y El Palmital con el resto de municipios atendidos por la línea 107.

A su vez, el Cabildo realizará un ajuste operativo en la expedición de las 18:00 horas, de lunes a viernes, que pasará a salir a las 18:15 horas, manteniendo su recorrido habitual Montaña Alta, Tres Cruces, Guía, Gáldar.

El resto

Según el Cabildo, la reorganización de los recorridos se ha planteado de manera que la mejora del servicio en estos núcleos no suponga una pérdida de cobertura para el resto de usuarios de la línea. Las zonas por las que dejarán de circular las expediciones modificadas continuarán estando atendidas por otras expediciones de la propia línea 107 con recorridos y horarios similares.

Además, Casas de Aguilar y El Palmital disponen del servicio de la línea 124, correspondiente a Gáldar, El Palmital, Montaña Alta, que cuenta con salidas desde Gáldar de lunes a viernes a las 6:45, 12:15, 14 y 18:15 horas.

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La modificación persigue distribuir de manera más eficiente la oferta existente, mejorar la cobertura de Santa Cristina, Casas de Aguilar y El Palmital y ampliar las alternativas de movilidad de sus vecinos, manteniendo al mismo tiempo el servicio en el resto de zonas atendidas.