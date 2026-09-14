Gran Canaria envejece: por cada bebé, tres isleños superan los 80 años

Gran Canaria sigue ganando habitantes, pero está cada vez más envejecida. Las cifras oficiales sitúan en 875.589 los residentes en 2025, casi 20.000 más que en 2021, conservando su posición como segunda isla más poblada del Archipiélago; aunque por densidad es la más elevada, con 548,95 habitantes por kilómetro cuadrado.

Sin embargo, cada vez hay menos menores y más población envejecida: por cada bebé menor de un año, hay tres personas mayores de 80 años. El fenómeno, que se viene consolidando desde hace años hasta situar a los habitantes con más de 65 años en una media insular del 17,4%, resulta especialmente acusado en los municipios rurales y de cumbre de la Isla

La población de 0 a 29 años ha pasado de 246.569 personas en 2021 a unas 241.930 en 2025, alrededor de 4.600 menos. El descenso es todavía más acusado entre los menores de 15 años, con más de 10.000 menos en apenas cuatro años, hasta los 93.717.

En cuanto a la natalidad, el número de niños menores de un año ha bajado de 4.720 en 2021 a 4.345 en 2025, casi un 8% menos. La caída se hace especialmente visible en algunos municipios como Valleseco, donde el número de bebés se reduce a la mitad, de 20 a diez, mientras que Gáldar pasa de 133 a 91, un descenso del 31,6%.

Sin embargo, el grupo de jóvenes de 15 a 29 años aumenta un 3,8%, de 142.787 a 148.213 personas. El dato apunta a que la llegada de población en edades jóvenes y laborales está compensando parcialmente la baja natalidad, pero no consigue revertir el estrechamiento de las generaciones más pequeñas.

Un 12% más de mayores de 65 años

Mientras tanto, los mayores de 65 años han pasado de 144.948 personas en 2021 a 162.567 en 2025, casi 17.600 más, es decir, un incremento del 12,1%. También aumenta la población de 80 años o más, que pasa de 36.853 a 41.059 personas. El resultado es que en 2025 hubo casi 69.000 mayores de 65 años más que menores de 15.

La Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial 2025-2041, aprobado a finales del año pasado, identifica nueve de los 21 municipios de Gran Canaria en riesgo de despoblación o estancamiento, mientras otros seis aparecen como territorios intensamente ocupados.

En Tejeda, el 31,3% de la población tiene 65 años o más, mientras que en Artenara alcanza el 27,6%. Ambos municipios se sitúan muy por encima de la media insular, del 17,4%. En el extremo contrario están Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Ingenio y Valsequillo, donde los mayores de 65 años no superan el 15% de la población.

La pérdida de población joven es especialmente significativa en los municipios rurales y del norte, donde las generaciones más jóvenes tienen cada vez menos peso. En las ciudades, el fenómeno se traduce en una pérdida mayor de efectivos por su volumen poblacional. Las Palmas de Gran Canaria y Telde concentran buena parte del descenso en términos absolutos y la capital registra también el mayor aumento de población mayor.

Canarias sigue a la baja

Mientras los datos insulares son actualizados anualmente, en el ámbito regional ya se sabe que hasta el primer semestre de 2026 las Islas han registrado un aumento de 2,26 a 2,27 millones de habitantes, con un incremento de 12.205 personas respecto al mismo periodo del año anterior, su máximo histórico; pero a su vez es la comunidad autónoma que menos crecimiento porcentual de población registró en dicho periodo.

Tanto la natalidad como la población joven (de 0 a 14 años) siguen en picado; mientras aumentan los habitantes mayores de 65 años. En otras palabras, la base de la pirámide se ha estrechado mientras la parte superior se ha ensanchado: de enero a julio de este año, las islas han acumulado 5.534 nacimientos, por los 7.693 hace una década, es decir, un equivalente a unos 42 alumbramientos al día, mientras que en la primera mitad de este año apenas se superan los 31 partos diarios.

Y el número de menores de 15 años representa apenas el 12% del total, mientras los mayores de 65 años se acercan ya a una quinta parte de los residentes. La llegada de nuevos habitantes, especialmente procedentes del extranjero, contribuye a compensar parcialmente la caída de la natalidad y sostener el crecimiento demográfico, pero la balanza continúa desnivelada.

Crecimiento vegetativo negativo

El cambio también se refleja en el saldo vegetativo, es decir, en la diferencia entre nacimientos y defunciones: Canarias pasó de registrar un saldo positivo de 523 personas en el primer semestre de 2016 a perder 3.477 habitantes por la vía natural diez años después. La evolución es todavía más significativa en la provincia de Las Palmas: n el primer semestre de 2016 se registraron 4.168 nacimientos y 3.504 defunciones; una década después, los nacimientos se han reducido hasta 2.962, mientras que las defunciones han aumentado hasta 4.270.

No se trata solo una cuestión estadística, ya que el envejecimiento progresivo implica una mayor demanda de servicios sociosanitarios y de atención a la dependencia, mientras la pérdida de población infantil y juvenil plantea el reto de garantizar el relevo generacional, así como mantener los servicios y las actividades económicas en los municipios con menor población.