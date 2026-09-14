HiperDino y el Ayuntamiento de Gáldar suscriben su compromiso por la empleabilidad de los residentes del norte de la Isla en las tiendas de la enseña

La cadena de tiendas HiperDino y el Ayuntamiento de Gáldar en Gran Canaria, han suscrito un acuerdo de colaboración para promover e impulsar la contratación de personal en los supermercados de dicha enseña, que se encuentren en situación de desempleo y que sean residentes en el norte de la Isla. Así, el Teniente de Alcalde del municipio norteño, Julio Mateo Castillo y el concejal de empleo, Agustín Martin se han reunido esta pasada semana con la directora de Asesoría Jurídica y Relaciones Institucionales de HiperDino en Canarias y Baleares, Margarita Cejas y el responsable de Talento de la enseña, Alberto Sosa para trazar la hoja de ruta a seguir que defina y desarrolle el compromiso de colaboración y de inserción laboral suscrito entre la institución y dicha empresa del retail alimentario.

La cadena de supermercados, cuenta con seis tiendas en el norte de la Isla, distribuidas de la siguiente manera: dos en Gáldar que serían HiperDino Gáldar y SuperDino Noroestre, ubicada en el centro del municipio. En Arucas, dispone de tres tiendas, HD Arucas II; SuperDino Cardones y SuperDino El Mirón y la sexta se encuentra en el municipio de Santa María de Guía que es SuperDino Guía. Entre las seis tiendas, HiperDino cuenta con algo más de 350 empleados, siendo las tiendas HiperDino Gáldar e HiperDino Arucas II, las que engloban el mayor volumen de empleados contratados, cerca 90, por cada establecimiento.

El Teniente de Alcalde de Gáldar ha destacado “las enormes bondades de ese compromiso suscrito hoy entre nuestro Ayuntamiento y la empresa canaria HiperDino, ya que es un claro ejemplo de la fuerte apuesta que la cadena de supermercados hace hacia nuestro municipio y hacia nuestro consistorio, al depositar su confianza en nuestra gestión para impulsar el empleo en la Comarca Norte. Nuestro Ayuntamiento, a través del área de empleo, dispone de unas listas de personas en situación de desempleo, nuestra voluntad es impulsar su empleabilidad. Este es el primer paso para una colaboración estrecha cuyo objetivo principal es el de mejorar la empleabilidad de los residentes del norte de la Isla en situación de desempleo”.

Por su parte, la directora de Asesoría Jurídica y Relaciones Institucionales de HiperDino, Margarita Cejas “ha agradecido la proactividad del Ayuntamiento y de su Teniente de Alcalde, para promover esta colaboración con la que HiperDino quiere seguir apostando por la creación de empleo local, priorizando a los residentes de la comarca norte de la isla. El Ayuntamiento de Gáldar a través de su área de empleo, cuenta con las herramientas y lo medios idóneos para que esta estrategia de colaboración, permita acercar nuestras oportunidades laborales a los vecinos del municipio y contribuir, al mismo tiempo, al impulso del empleo en la zona norte. Queremos además que esta colaboración sea una forma de agradecer la confianza y la cercanía de los residentes que cada día eligen nuestros supermercados”.

HiperDino continúa este 2026, siendo la principal empresa empleadora en Canarias. Con 295 tiendas, mantiene un firme compromiso por impulsar la empleabilidad de los residentes canarios. En cuanto a los perfiles, la cadena de supermercados mantiene actualmente vacantes en diferentes tipologías de perfil profesional, además, en sus procesos valora actitudes claves como son la superación, la iniciativa, ambas orientadas al logro y a la consecución de objetivos, responsabilidad y con capacidad analítica y planificación.

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