José Ignacio Torreblanca analiza en la Cámara los riesgos geopolíticos y las oportunidades para Europa

La Cámara de Comercio de Gran Canaria ha acogido una nueva cita de su ciclo de conferencias, una iniciativa que busca reflexionar, junto a expertos de primer nivel, sobre los grandes desafíos internacionales que condicionan el presente y el futuro de las empresas.

En esta ocasión, el encuentro contó con la colaboración de Cajasiete y con la participación del asesor principal de la Oficina de Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, José Ignacio Torreblanca, quien impartió la conferencia «El fin del orden basado en reglas: riesgos geopolíticos y oportunidades para Europa».

Durante su intervención, Torreblanca analizó la transformación del orden internacional y el progresivo debilitamiento de un modelo basado en reglas, apertura comercial e interdependencia. Explicó cómo muchas de las relaciones económicas y tecnológicas que durante décadas fueron consideradas una fuente de estabilidad pueden convertirse ahora en vulnerabilidades y herramientas de presión, a través de mecanismos como los aranceles, las sanciones, los controles a la exportación, las inversiones, las cadenas de suministro o el dominio de determinadas infraestructuras y tecnologías estratégicas.

El experto puso también el foco en la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, una competencia que se extiende desde el comercio y la seguridad hasta la tecnología, los semiconductores, la inteligencia artificial y el control de recursos estratégicos. Esta pugna, junto con los desequilibrios económicos globales y la aparición de nuevas formas de coacción, está configurando un escenario internacional cada vez más fragmentado, en el que Europa debe reforzar su capacidad de respuesta y reducir sus dependencias en ámbitos clave.

En este contexto, Torreblanca dedicó la parte final de su intervención a los retos que afronta la Unión Europea, destacando la necesidad de reforzar su unidad, fortalecer su economía y su seguridad, ampliar los acuerdos comerciales, completar el mercado interior e incrementar la inversión en tecnología. Una estrategia que, según expuso, resulta esencial para que Europa pueda defender sus intereses y mantener una posición propia en un mundo marcado por la competencia entre grandes potencias.

El acto contó con la participación del presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, y del presidente de Cajasiete, Manuel del Castillo González. Además, asistieron al evento autoridades como la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, el director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Luis Padilla, así como representantes del Comité Ejecutivo y el Pleno cameral, y de empresas de la isla.

Luis Padrón se refirió a la importancia de abordar la geopolítica, que durante mucho tiempo pudo parecer lejana, pero que hoy tiene consecuencias muy concretas sobre nuestra economía, nuestras empresas y nuestra capacidad para competir.

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Por su parte, Manuel del Castillo, presidente de Cajasiete, quiso destacar la importancia de seguir fomentando este tipo de foros en los que analizar la actualidad geopolítica y cómo impacta, en un mundo globalizado, en todos los estratos de la sociedad, tanto en el ámbito profesional como en el particular.