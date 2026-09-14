Mogán pone en marcha su almazara municipal con una molienda de 600 kilos de aceitunas

La almazara municipal de Mogán ha realizado una primera molienda de aproximadamente 600 kilos de aceitunas. La infraestructura, destinada a la elaboración de aceite de oliva virgen extra para autoconsumo, supone un nuevo servicio para los agricultores del municipio

“Es un día importante para nosotros porque damos un servicio más a los agricultores y agricultoras, una herramienta nueva que, además, contribuye a poner en valor la producción agrícola del municipio”, señaló el concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, presente junto al técnico del departamento que dirige, Antonio Bello, un profesional de la empresa suministradora de la maquinaria, y los agricultores del municipio que pusieron a disposición su cosecha de aceitunas para esta primera molienda.

Para la puesta en marcha de la instalación se contó con la técnica agrícola especializada en almazaras, Tanaira Rodríguez, que también impartirá en el municipio, los próximos días 28 y 29 de septiembre, una formación sobre el cultivo del olivo.

Rodríguez explicó que el proceso comienza con la recepción e identificación de las aceitunas y la toma de muestras para los correspondientes controles sanitarios. Posteriormente, el fruto se lava y tritura hasta obtener una pasta homogénea compuesta por la pulpa y la piel.

A continuación, esta pasta pasa por una fase de batido que favorece la unión de las pequeñas gotas de aceite antes de su extracción mediante centrifugación. El resultado es un aceite de oliva virgen extra listo para su consumo. Los subproductos generados durante el proceso pueden destinarse a compostaje y otros usos agrícolas, favoreciendo así su aprovechamiento.

Según indicó, desde la recepción de la aceituna hasta la obtención de las primeras gotas de aceite transcurren aproximadamente tres horas.

En cuanto al rendimiento, este varía en función de factores como las condiciones de cultivo, el momento de la recolección o el estado hídrico del fruto, y se sitúa de forma orientativa entre un 13% y un 15%, lo que equivale a unos 13 o 15 litros de aceite por cada 100 kilos de aceitunas.

La maestra de almazara valoró, además, la calidad de las aceitunas procesadas durante esta primera jornada de actividad. “La aceituna ha entrado con una calidad espectacular. El fruto está sano, presenta buen tamaño y no muestra síntomas de estrés hídrico. Se nota que los agricultores han estado muy pendientes del cultivo”, afirmó.

Inscripción previa y condiciones de uso

El concejal de Agricultura explicó que los agricultores y agricultoras que deseen hacer uso de la almazara deberán ponerse en contacto previamente a través del teléfono 928 15 88 00, extensión 1126, donde recibirán información sobre los días de molturación y los requisitos necesarios para acceder al servicio.

Sabina incidió en que es obligatorio realizar una inscripción previa, por lo que no se atenderá a personas que no hayan formalizado este trámite.

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Asimismo, cada agricultor o agricultora podrá entregar un máximo de 200 kilos de aceitunas por día, siendo el coste del servicio de 20 céntimos por kilo. En función de la cantidad aportada, las aceitunas podrán procesarse en lotes individuales o compartidos. El aceite obtenido tendrá como finalidad el autoconsumo.