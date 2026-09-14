El PSOE denuncia que tres aulas de las escuelas infantiles de San Bartolomé no han abierto por falta de personal

El inicio del curso de las escuelas infantiles municipales de San Bartolomé de Tirajana se ha visto condicionado por la falta de personal para cubrir todas las aulas previstas. El Partido Socialista de San Bartolomé de Tirajana ha denunciado que tres clases no han podido comenzar su actividad pese a que formaban parte de la oferta anunciada de 272 plazas para menores de 0 a 3 años.

La portavoz socialista, Conchi Narváez, ha señalado que la falta de planificación del Gobierno municipal ha impedido poner en funcionamiento dos aulas en San Fernando y una en El Tablero. Según la formación, algunas familias han recibido la comunicación de que sus hijos cuentan con plaza adjudicada, pero no pueden incorporarse todavía al centro al no estar disponible la plantilla necesaria.

Falta de incorporaciones para completar la plantilla

El PSOE sostiene que la contratación de personal para el curso 2026-2027 se ha iniciado con retraso. Según la formación, de las siete incorporaciones previstas, únicamente dos profesionales habrían aceptado los puestos ofertados, una situación que la formación vincula a las condiciones laborales planteadas, con contratos de seis meses dirigidos a integrantes de la bolsa de estabilización y otras listas externas. La portavoz socialista considera que la ampliación del número de aulas debía haber ido acompañada de una previsión suficiente de recursos humanos antes del comienzo del curso, evitando que las dificultades surgieran una vez iniciado el periodo de escolarización.

Críticas a la distribución de los recursos disponibles

La formación socialista también ha cuestionado la organización de la plantilla municipal y ha puesto como ejemplo la situación de la Escuela Infantil Fraguel Rock, en Castillo del Romeral. Según el PSOE, el centro cuenta con unos nueve menores matriculados de distintas edades y dos educadoras asignadas, aunque una baja médica podría dejar temporalmente el servicio con una única profesional.

El partido aclara que sus críticas no se dirigen al funcionamiento del centro, sino al modelo de gestión que, según denuncia, provoca continuos movimientos de trabajadoras entre escuelas para cubrir necesidades puntuales mientras permanecen aulas cerradas en otras zonas con demanda.

El PSOE reclama datos sobre las plazas operativas

Los socialistas advierten de que la situación afecta a la estabilidad del servicio educativo en la etapa de 0 a 3 años, donde consideran especialmente relevante mantener rutinas y figuras de referencia para los menores. Además, en un escrito expresan su preocupación por la supuesta utilización de alumnado en prácticas para asumir responsabilidades en las aulas durante el curso anterior, una función que, según la formación, debe mantenerse dentro de un marco formativo y supervisado.

Ante esta situación, el Partido Socialista reclama al Ayuntamiento transparencia sobre el número real de plazas que están funcionando y sobre las familias que continúan esperando una solución para poder conciliar. La formación recuerda que la conversión de las antiguas guarderías en Escuelas Infantiles Municipales fue un proceso iniciado en 2019 y defiende que la mejora del servicio no debe limitarse a las instalaciones, sino garantizar también los recursos humanos necesarios para atender las plazas ofertadas.