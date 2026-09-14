La Sala de Exposiciones Manolo Mherc en Ingenio inaugura hoy una muestra sobre los derechos LGTBI y el matrimonio igualitario

La Sala de Exposiciones Manolo Mherc, en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio, inaugura hoy 14 de septiembre, a las 19.00 horas, la exposición ‘Geografía de las resistencias y 20 años de matrimonio igualitario’. La propuesta recorre la evolución de los derechos LGTBI y los cambios sociales relacionados con el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual.

La muestra centra su atención en distintas etapas y reivindicaciones que marcaron el avance de los derechos del colectivo LGTBI. El matrimonio igualitario constituye uno de los principales ejes de un recorrido que también aborda las resistencias que acompañaron estas transformaciones.

El proyecto plantea además una reflexión sobre la igualdad, la libertad y el respeto a las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género. La exposición conecta así la memoria de las reivindicaciones con los cambios sociales producidos durante las últimas décadas.

Cartel de la exposición 20 Años de Matrimonio Igualitario. / LP/DLP

Dos décadas de cambios y reivindicaciones

El recorrido toma como referencia los 20 años de matrimonio igualitario y analiza su significado dentro de un proceso más amplio de reconocimiento de derechos. La muestra sitúa este aniversario junto a otras transformaciones vinculadas a la visibilidad de las personas LGTBI.

España reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, después de que el Congreso de los Diputados aprobara el 30 de junio la reforma del Código Civil. La Ley 13/2005 entró en vigor el 3 de julio y equiparó los derechos matrimoniales de las parejas del mismo sexo con los del resto de matrimonios, incluida la adopción conjunta.

La exposición aborda también las resistencias sociales que acompañaron este proceso y las reivindicaciones que impulsaron una mayor presencia de la diversidad afectivo-sexual en el espacio público. El contenido pone el foco tanto en los avances alcanzados como en los desafíos que permanecen abiertos en materia de igualdad.

Marikas Rurales impulsa la iniciativa de la exposición en Ingenio

El colectivo Marikas Rurales promueve la exposición y sitúa la realidad LGTBI en el centro de esta propuesta cultural. La iniciativa articula un recorrido por la memoria, las resistencias y la conquista de derechos relacionados con la diversidad sexual y de género.

La propuesta busca además mantener viva la reflexión sobre la igualdad, la libertad y el respeto, con especial atención a los procesos sociales que permitieron ampliar derechos y visibilizar realidades que durante décadas permanecieron fuera del debate público.

La exposición cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y abre sus puertas este 14 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Sala de Exposiciones Manolo Mherc del Centro Cultural Federico García Lorca.