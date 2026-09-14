San Bartolomé de Tirajana devuelve al Cabildo 103.180 euros destinados al proyecto del aparcamiento de San Fernando

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana devolverá al Cabildo de Gran Canaria una subvención de 103.180 euros destinada al reacondicionamiento de la plaza anexa a la Casa Condal de San Fernando y a la elaboración del proyecto de un aparcamiento bajo rasante en esta zona del municipio. La devolución de los fondos, gestionada desde el área de Vías y Obras, ha generado críticas por parte de Primero Canarias, que considera que la ayuda permitía avanzar en una actuación vinculada a una de las principales necesidades del centro de San Fernando: la falta de estacionamientos.

La concejala de Vías y Obras, Araceli Armas, ha explicado que la devolución responde a que la cantidad concedida no era suficiente para afrontar la redacción del proyecto del aparcamiento. Según la edil, la elaboración del documento técnico requiere una inversión de al menos 400.000 euros, por lo que los 103.180 euros disponibles no permitían completar esta fase.

El proyecto podrá retomarse en el futuro

Armas ha señalado que la devolución de los fondos responde al procedimiento administrativo establecido cuando una subvención no puede ejecutarse en las condiciones previstas, pero ha insistido en que esta circunstancia no implica que el proyecto quede descartado. La concejala ha asegurado que la actuación podrá retomarse en el futuro cuando existan las condiciones económicas necesarias para desarrollar el proyecto.

Imagen del parque anexo a la Casa Condal. / ANDRES CRUZ

El portavoz de Primero Canarias en San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, ha cuestionado la devolución de la subvención al considerar que la falta de aparcamientos continúa siendo uno de los problemas del centro de San Fernando y que la financiación podía haber servido para avanzar en la planificación de esta infraestructura.

La responsable municipal de Vías y Obras también ha indicado que la subvención concedida por el Cabildo contemplaba otras tres actuaciones que sí se han llevado a cabo. Entre ellas figura el aparcamiento de Bellavista, que ya está ejecutado, así como actuaciones en la zona comercial abierta de El Tablero, donde la fase A1 ya ha finalizado y la A2 se realizará en breve. Además, Armas ha destacado los trabajos de mobiliario y vegetación de la avenida de Gáldar como otra de las actuaciones previstas dentro de la financiación concedida por la entidad insular.