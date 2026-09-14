La televisión de El Vaticano rueda un documental en Arguineguín

Tres meses después de la visita del papa León XIV al rebautizado Muelle de la Esperanza de Arguineguín, una productora que trabaja para El Vaticano ha vuelto al lugar en el que el sumo pontífice pronunció su emotivo discurso sobre las personas migrantes que llegan en pateras a Canarias. El motivo es la filmación de un documental que aborda la situación de aquellos que se juegan la vida en el mar para intentar arribar al Archipiélago mediante la ruta canaria, una de las más peligrosas del mundo. El metraje cuenta la labor que realiza la iglesia católica en varios puntos clave del recorrido para socorrer a las personas que emprenden estas peligrosas travesías.

Colaboración con Salvamento Marítimo

El director del documental, Riccardo Bicicchi, se unió durante la mañana de este lunes a una de las embarcaciones de Salvamento Marítimo en Arguineguín para registrar de primera mano la importante tarea que ejerce la entidad. Sin embargo, el primer destino de la productora fue El Hierro, donde ya han realizado parte de las grabaciones en un momento en el que la isla ha recibido a varias personas migrantes que llegaron en patera. Durante el discurso que pronunció el pasado 11 de junio, León XIV se refirió a la Isla del Meridiano como una zona "pequeña en extensión, pero grande en humanidad" y recordó que sus costas han "visto llegar a miles de personas arrancadas de su tierra y confiadas a la fragilidad de un cayuco".

El director del documental, Riccardo Bicicchi, frente a una embarcación de Salvamento Marítimo. / ANDRES CRUZ

Una visión amplia

El proyecto que lidera Bicicchi no solo se centra en el punto de destino, sino que pone el foco en los países de origen de quienes se embarcan en busca de un futuro mejor. El director, conocido por sus reportajes en países con conflictos activos, ha acudido a naciones como Gambia y Mauritania para documentar el proceso que viven las personas migrantes antes de arriesgar su vida en el océano. Bicicchi explica que su objetivo es dar a conocer a toda Europa la existencia de la ruta canaria porque, según afirma, no se habla tanto de ella como de la ruta del mediterráneo, pese a ser aún más peligrosa.

El documental, que aún se encuentra en su fase inicial, recorrerá distintos puntos del Archipiélago para mostrar de qué manera ayuda la iglesia católica a las personas migrantes, en coordinación con las entidades públicas y otras asociaciones.

El Vaticano no olvida Arguineguín

La realización de este proyecto ratifica las palabras del papa en el Muelle de la Esperanza, pues declaró que "la Iglesia no puede desentenderse de estas aguas ni de ningún lugar donde el hambre, la sed, la violencia, el miedo o el exilio sigan hiriendo la dignidad humana". Por otro lado, la colaboración con Salvamento Marítimo no resulta sorprendente porque el capitán de la Guardamar Urania, Tito Villarmea, fue el encargado de pronunciar un emocionante discurso durante la visita de León XIV que, sin duda, contribuyó a inspirar este documental.