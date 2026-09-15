Agüimes levanta un nuevo velatorio municipal por 1,3 millones de euros

Agüimes ha comenzado a levantar un nuevo velatorio municipal en el casco histórico, una actuación presupuestada en 1,3 millones de euros que busca sustituir unas instalaciones construidas en 1950 y ya incapaces de adaptarse a la normativa actual.

Las obras se desarrollan en La Vegueta, en la misma parcela donde se encontraba el antiguo edificio, ya demolido. La previsión municipal es que el nuevo equipamiento pueda estar terminado durante la segunda mitad de 2027.

Un edificio nuevo sobre la parcela del antiguo velatorio

El proyecto contempla una edificación de 398 metros cuadrados dentro de una parcela de 849 metros cuadrados y con una altura máxima de 5,82 metros. El objetivo es reorganizar por completo los espacios para ofrecer un servicio más cómodo y funcional a las familias. El nuevo velatorio dispondrá de dos túmulos, dos pequeñas salas para velados íntimos y otras dos de mayor tamaño destinadas a familiares y público en general.

Estas últimas contarán además con office y aseo.

Más intimidad y un patio central

El diseño incorpora también un patio central, una zona exterior con bancos y vegetación, cuartos de limpieza y almacenes. Uno de los cambios más importantes será el acceso independiente para los coches fúnebres, que podrán llegar directamente hasta la zona de cámaras mortuorias y la sala de preparación.

La intención es separar mejor los distintos usos del edificio y mejorar tanto la funcionalidad como la intimidad en momentos especialmente delicados para las familias.

El Cabildo financia más del 90% de las obras

El proyecto tiene un presupuesto de 1,3 millones de euros, de los que el 91,6% procede del Cabildo de Gran Canaria a través del Plan de Cooperación con los ayuntamientos. El presidente insular, Antonio Morales, visitó este martes los trabajos junto al alcalde de Agüimes, Óscar Hernández.

Morales defendió la inversión pública como herramienta para generar actividad económica y, al mismo tiempo, mejorar servicios básicos. “Agüimes es probablemente el único municipio de Canarias que tiene cuatro velatorios públicos gratuitos”, destacó durante la visita.

Un servicio provisional mientras avanzan los trabajos

El alcalde de Agüimes agradeció el respaldo económico del Cabildo y subrayó que el nuevo edificio permitirá ofrecer salas más modernas, cómodas e íntimas. Mientras duren las obras, el Ayuntamiento ha habilitado un velatorio provisional para que los vecinos del casco puedan seguir disponiendo de este servicio cerca de sus casas.

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La actuación permitirá sustituir un inmueble con más de siete décadas de antigüedad por unas instalaciones adaptadas a la normativa y pensadas para responder mejor a las necesidades de las familias.