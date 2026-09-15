La artesanía de Ingenio da el salto a la pasarela madrileña junto al diseñador vasco Modesto Lomba

Durante generaciones, el calado artesanal de Ingenio permaneció ligado a las manos de las mujeres que lo mantuvieron vivo en sus casas. Ahora, las artesanas salieron del municipio para llegar hasta Madrid. Bajo el lema “Moda nacida en Ingenio, para el mundo”, ocho caladoras formaron parte de la 80º colección de la firma Devota & Lomba, presentada en el Museo Reina Sofía de Madrid junto al diseñador vasco Modesto Lomba.

La historia de esta colaboración comenzó en Ingenio, durante el desfile anual de Moda Calada que organiza el municipio. Modesto Lomba, el diseñador de la marca, fue invitado al evento y quedó sorprendido por el trabajo de las artesanas locales. Después de conocer su labor, el diseñador se puso en contacto con la Asociación de Caladoras de Ingenio para iniciar un proyecto que trasladaría este oficio tradicional hasta la pasarela madrileña.

“Como le gustó nuestro trabajo, se puso en contacto con la asociación”, explica Adela Hernández, una de las caladoras que participó en esta colaboración. En total fueron ocho mujeres, “de las antiguas, de las que llevan toda la vida calando”, las encargadas de elaborar las piezas, aunque la asociación cuenta también con nuevas generaciones que aprenden el oficio y colaboran con ellas.

El proyecto exigió dos meses de trabajo artesanal. Pino Ramírez y Adela Hernández fueron las dos caladoras que más participaron en esta colección concreta, aunque Adela insiste en que el resultado pertenece a todo el grupo. “Todas somos un equipo y todas trabajamos por igual”, señala.

La tela llegó desde la firma de Modesto Lomba y las artesanas se encargaron de ejecutar los bordados siguiendo la técnica tradicional del calado canario. Una vez finalizadas las piezas, los diseños pasaron a manos de la marca para formar parte de la colección presentada en Madrid.

Para Adela, ver esas piezas sobre la pasarela del Reina Sofía supone un reconocimiento al trabajo de años. “Para mí es un orgullo tremendo”, asegura. La caladora considera que cada nuevo proyecto demuestra la evolución del oficio: “Fue la muestra de que cada año nos superamos un poquito más”.

La artesana también pone en valor el papel de Ingenio en la conservación de esta tradición. Este año, además de la colaboración con Devota & Lomba, las caladoras participaron en la elaboración del mantel utilizado durante la visita del Papa a Canarias. “Entre el mantel de la visita del Papa, que también lo hicimos nosotras, y esto, puedo estar segura de que estamos dejando a nuestro municipio en lo más alto. Ya me quedo satisfecha”, afirma.

Artesanía canaria que va de generación en generación

Adela Hernández recuerda estar toda la vida con la aguja en mano. Empezó a calar con solo 10 años y asegura entre risas que “en mi casa un dedal no puede faltar".

Las integrantes de la asociación trabajan habitualmente desde sus propias casas, aunque se organizan cuando llega un encargo especial o un evento concreto. Así ocurrió con la colección de Devota & Lomba y también con el mantel elaborado para la visita del Papa. Cada una aporta su trabajo y después coordinan las piezas para completar los proyectos.

Ahora las caladoras de Ingenio mantienen nuevos retos sobre la mesa. Preparan una colección con un diseñador tinerfeño y otro proyecto con un creador de Lanzarote. La colaboración con Modesto Lomba ha abierto una puerta para que este arte salga del municipio y llegue a nuevos espacios.

Pero si hay algo que ilusiona especialmente a esta artesana es comprobar que el oficio tiene futuro. La asociación cuenta con jóvenes que aprenden la técnica y que garantizan el relevo generacional. “Ya hay una cantera nueva que va a seguir la tradición”, destaca.

Adela tiene claro que la clave está en transmitir unos conocimientos que durante décadas pasaron de unas manos a otras. “Esto va a seguir y no se puede perder. Nuestra sabiduría va a pasar a ellos”, concluye.