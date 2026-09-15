Economistas de Las Palmas acercan su profesión a los alumnos de Bachillerato del Colegio Arenas

El Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas y el Colegio Arenas Atlántico de Arucas han puesto en marcha una iniciativa para que el alumnado de Bachillerato pueda conocer de cerca las posibilidades profesionales que ofrece el ámbito de la economía. El proyecto, denominado Economista por un día, permitirá a los estudiantes aproximarse a diferentes áreas relacionadas con esta disciplina antes de iniciar sus estudios universitarios.

La iniciativa contempla experiencias vinculadas no solo con la economía y la empresa, sino también con campos como la auditoría, la fiscalidad, la consultoría, el sector público y el ámbito forense. El propósito es que los jóvenes puedan conocer de primera mano en qué consiste el trabajo de los profesionales de estos sectores y disponer de más información a la hora de decidir su futuro académico.

El acuerdo que da forma al proyecto fue firmado ayer lunes, 14 de septiembre, en la sede del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas. El documento fue ratificado por su decano, Alcibiades Trancho Lemes, y el director general del Colegio Arenas Atlántico, David Arbelo. En el acto también participó el vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Jonathan Márquez Lasso.

Una aproximación al mundo profesional antes de la universidad

Desde el Colegio de Economistas se plantea esta colaboración como una vía para reducir la distancia entre la formación académica y la realidad laboral. El decano, Alcibiades Trancho Lemes, ha señalado que el proyecto se integra en la estrategia de la institución para acercar la actividad profesional a distintos colectivos y, especialmente, a los estudiantes.

Uno de los objetivos es que el alumnado pueda adquirir una experiencia extracurricular relacionada con la educación financiera y, al mismo tiempo, conocer las posibilidades de formación y empleo que existen en torno a la economía y la empresa.

La iniciativa también pretende despertar el interés de los jóvenes por carreras universitarias relacionadas con estos ámbitos, poniendo el foco en la variedad de salidas profesionales que ofrecen.

Por parte del Colegio Arenas Atlántico, el proyecto se integra en su programa ‘Vive tu profesión antes de la universidad’, una propuesta destinada a que los estudiantes tengan contacto con diferentes entornos profesionales antes de acceder a la educación superior.

David Arbelo ha explicado que este planteamiento busca que los alumnos no tengan que esperar hasta comenzar una carrera universitaria para conocer cómo es el mundo laboral. Las colaboraciones con entidades profesionales permiten, en este sentido, acercar a los estudiantes a sectores que pueden estar relacionados con sus intereses académicos.

Visitas a empresas y despachos profesionales

El programa Economista por un día contará con distintas actividades a lo largo del curso. La primera de ellas será una presentación en el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, donde los estudiantes tendrán un primer acercamiento a la profesión y a sus diferentes ámbitos de actividad.

Posteriormente, el acuerdo contempla la realización de visitas y experiencias en despachos profesionales, empresas e instituciones colaboradoras. De esta forma, los alumnos podrán conocer distintos espacios en los que desarrollan su trabajo los economistas y observar de una manera más directa las características de estas ocupaciones.

El programa concluirá con una sesión de conclusiones en el Colegio Arenas Atlántico, prevista para abril de 2027. En ella se pondrá en común la experiencia desarrollada durante las distintas actividades.

La propuesta establece así un recorrido que parte de una presentación general y continúa con el contacto directo con diferentes entornos profesionales, antes de finalizar con una valoración de lo aprendido.

Economía y educación, en contacto

La colaboración entre ambas instituciones supone también un nuevo vínculo entre el ámbito educativo y el profesional. Para los estudiantes de Bachillerato, el contacto con economistas y organizaciones vinculadas al sector puede servir para conocer mejor unas profesiones que abarcan áreas muy diversas.

La economía está presente en actividades relacionadas con la gestión empresarial, las finanzas, la fiscalidad, la auditoría, la consultoría o las administraciones públicas, entre otros campos. El proyecto pretende precisamente mostrar esta diversidad y ofrecer al alumnado una visión más cercana de las opciones que puede encontrar si decide orientar su formación hacia la economía o la empresa.