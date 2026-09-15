Las empresas que quieren transformar el Estadio de Gran Canaria: han construido desde el aeropuerto de Heathrow hasta el Canal de Panamá

El nuevo Estadio de Gran Canaria se ha convertido en el próximo gran escaparate de la ingeniería española. La reforma, con un presupuesto de 234,8 millones de euros y diseñada para convertir el recinto de Siete Palmas en una de las sedes del Mundial de 2030, ha atraído a tres alianzas empresariales lideradas por algunos de los mayores nombres del sector: Ferrovial, Grupo San José e Iniciativas Canarias; OHL y Sando; y Sacyr, Construplan y Bitumex, esta última vinculada al grupo Lopesan. Son compañías acostumbradas a trabajar a otra escala: construir autopistas que atraviesan países, aeropuertos que conectan continentes, hospitales que atienden a miles de personas y grandes obras de ingeniería que han cambiado el paisaje de ciudades enteras.

La primera candidatura tiene detrás a Ferrovial, una de las grandes multinacionales españolas de infraestructuras. La compañía que ahora aspira a cambiar la silueta de Siete Palmas ha dejado su huella en carreteras, aeropuertos y sistemas de transporte de varios continentes. Su nombre está ligado a la 407 ETR de Toronto, en Canadá, una autopista considerada una referencia mundial en movilidad inteligente.

Complejos sanitarios

También aparece detrás de uno de los grandes aeropuertos europeos: Heathrow, en Londres. El aeródromo británico, por el que pasan decenas de millones de pasajeros cada año, forma parte de la experiencia aeroportuaria de una compañía que también participó en la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Canal de Panamá. / El Faro del Canal

A su lado caminan Grupo San José e Iniciativas Canarias. La primera aporta una amplia experiencia en edificación singular. Su firma está detrás de proyectos como el Hospital Universitario Central de Asturias, uno de los grandes complejos sanitarios del país, y actuaciones en el Museo Reina Sofía de Madrid. Además, ha desarrollado obras en países como Estados Unidos, Chile, Panamá o Perú. Por otro lado, Iniciativas Canarias completa la alianza con el conocimiento del territorio.

La segunda alianza que aspira a transformar el Estadio de Gran Canaria está formada por OHL y Sando. La primera de ellas llega al concurso con más de un siglo de historia y un catálogo de obras que recorre hospitales, carreteras, ferrocarriles, puertos y edificios singulares. La compañía ha sido protagonista de algunos de los grandes proyectos de transformación urbana y sanitaria de España, como el Hospital Universitario de Toledo.

Su experiencia también se extiende fuera de España, pues OHL ha participado en grandes infraestructuras internacionales, como en América Latina y Estados Unidos, y llegó a tener una destacada presencia en Oriente Próximo con proyectos como el Hospital Sidra de Doha (Catar).

A su lado aparece Sando, una constructora malagueña que en 2024 celebró su 50 aniversario. Entre sus proyectos más destacados figura su participación en la construcción de la Terminal 3 del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, una de las mayores ampliaciones aeroportuarias realizadas en Andalucía.

El Canal de Panamá

La tercera alianza está liderada por Sacyr junto a Construplan y Bitumex, una candidatura que combina la dimensión internacional de uno de los grandes grupos españoles de infraestructuras con el conocimiento del mercado canario de dos empresas asentadas en las Islas.

Sacyr tiene en su historial una de las obras de ingeniería más conocidas del planeta: la ampliación del Canal de Panamá. Una infraestructura estratégica para el comercio mundial que obligó a afrontar uno de los mayores retos técnicos de las últimas décadas. Pero el recorrido internacional de Sacyr va mucho más allá. La compañía ha participado en la construcción y gestión de autopistas, hospitales, líneas ferroviarias, plantas industriales y grandes infraestructuras en países como Chile, Colombia, México, Italia, Portugal o Australia.

Futuro Estadio de Gran Canaria. / LP/DLP

A su lado aparece Construplan, una de las constructoras canarias con mayor presencia en los últimos años en proyectos de edificación y obra civil. La compañía, con sede en Gran Canaria, llega a la puja por el estadio con un elemento diferencial: el conocimiento del territorio y la experiencia reciente en algunas de las obras públicas más relevantes de la Isla.

Precisamente en el ámbito deportivo, Construplan es actualmente la responsable de la reforma integral del Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, una actuación valorada en más de 18 millones de euros que transformará uno de los recintos históricos de la ciudad.

Construplan es la responsable de la reforma integral del Centro Insular de Deportes de la capital

La empresa canaria también ha desarrollado proyectos residenciales, turísticos y de rehabilitación en las Islas, además de participar en obras vinculadas a equipamientos públicos. Entre sus actuaciones recientes figuran promociones de vivienda, complejos turísticos y trabajos de construcción y reforma en distintos puntos del Archipiélago.

El tercer socio de la alianza es Bitumex, integrada en el Grupo Lopesan, uno de los principales grupos empresariales de Canarias. La compañía está especializada en la fabricación y aplicación de mezclas asfálticas y pavimentos, un área clave en grandes proyectos de carreteras e infraestructuras.

La presencia de Lopesan aporta además el respaldo de un grupo con una fuerte implantación en Canarias, especialmente en sectores como el turismo, la construcción y la promoción inmobiliaria. A través de sus distintas divisiones, el grupo ha participado durante décadas en la transformación del paisaje económico y urbanístico de las Islas, con una amplia presencia en el desarrollo turístico de Gran Canaria.