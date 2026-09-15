La fórmula para una vuelta al cole sin lágrimas: «Tranquilidad, paciencia y confianza»

El primer día de escuela infantil no empieza cuando el niño atraviesa la puerta del aula. Comienza mucho antes, cuando en casa se prepara la mochila, se habla de lo que ocurrirá al día siguiente y los adultos intentan controlar unos nervios que, aunque quieran esconderlos, los más pequeños son capaces de percibir. Tranquilidad, paciencia y seguridad son las tres palabras que Patricia Gasalla Menéndez repite cuando explica cómo afrontar uno de los momentos que más inquietud genera entre las familias: el periodo de adaptación.

Directora de Liberty Star y dedicada desde hace 21 años a la Educación Infantil, Gasalla conoce bien esas primeras mañanas de lágrimas, abrazos que cuesta terminar y padres que abandonan el centro preguntándose si sus hijos estarán bien. También sabe que, después de los primeros días, llega la transformación: los niños hacen suyo el espacio, reconocen a sus educadoras, establecen nuevas rutinas y comienzan a entrar por la puerta con otra actitud.

«No solo es un periodo de adaptación para los peques, sino también para las familias y para nosotras como educadoras», explica. La experiencia, asegura, ayuda a gestionar esos primeros días, aunque cada niño tenga un ritmo diferente.

Una segunda casa

El objetivo principal durante estas primeras semanas no es simplemente conseguir que el pequeño deje de llorar. Para Gasalla, existe algo todavía más importante: que se sienta seguro.

«No es solo que estén tranquilos y dejen de llorar durante el día, sino también que sientan seguridad cuando los papis los dejan aquí», señala. La intención es que, poco a poco, la escuela pase de ser un espacio desconocido a convertirse en «una segunda casa».

Ahí entra en juego también el estado emocional de los adultos. La directora de Liberty Star reconoce que la separación puede resultar difícil para las propias familias. Después de meses o incluso años de apego constante, dejar al niño en manos de personas que todavía no conoce puede generar dudas, temor e incluso sentimiento de culpa.

Por eso, el primer consejo es sencillo: paciencia y confianza.

«Es nuestra joya, nuestro tesoro, lo que más queremos en el mundo, y lo estamos dejando con personas desconocidas», reconoce. Sin embargo, insiste en la importancia de construir una relación de confianza entre familia y escuela y, sobre todo, de cuidar las emociones que los adultos transmiten delante de sus hijos.

«Que lo que les estemos transmitiendo a los peques sea seguridad, tranquilidad y que van a estar bien», resume.

Preparar la mochila juntos

El proceso puede empezar desde el día anterior. Una de las recomendaciones de Liberty Star es convertir la preparación para ir al colegio en algo natural e incluso divertido.

Gasalla propone que padres e hijos preparen juntos la mochila mientras anticipan de manera positiva lo que ocurrirá al día siguiente: «Vamos a ir al cole, lo vamos a pasar muy bien, vas a estar con tus amiguitos».

También aconseja que, siempre que sea posible, los niños entren caminando y jugando, en lugar de llegar agarrados a sus padres hasta el último instante.

La explicación tiene que ver con uno de los momentos más complicados de cada mañana: la despedida. Cuanto mayor sea la dependencia física en ese instante, más difícil puede resultar la separación.

Y en este punto Gasalla tiene clara otra recomendación: evitar las despedidas demasiado largas.

«Cuanto más alargamos una despedida, más van a aprovechar ese momento para decir: “Vale, pero me voy contigo”», explica. Mientras los adultos continúan hablando, asegura, el niño puede empezar a retroceder y acercarse nuevamente a su padre o a su madre.

La fórmula que propone es afectuosa pero breve: beso, abrazo, un mensaje positivo y despedida.

«Nunca falte el beso ni el abrazo. Darles un beso muy fuerte y decirles que se lo van a pasar bien y que van a estar bien», apunta.

Volver a dormir y comer a la misma hora

La adaptación escolar tampoco termina a la salida del centro. Después del verano, otro de los grandes retos es recuperar las rutinas de sueño y alimentación.

Durante las vacaciones cambian los horarios, desaparecen determinadas siestas y los niños realizan actividades diferentes a las habituales durante el curso. Volver a madrugar y afrontar una mañana estructurada supone también un esfuerzo físico.

Gasalla considera fundamental recuperar progresivamente esos hábitos.

«Volvemos a levantarnos temprano, volvemos a estar aquí con unas actividades que no han sido las normales durante el verano», señala.

En Liberty Star, explica, la mañana incluye actividades, asamblea y el trabajo de distintos conceptos antes de la comida y el posterior descanso. La diferencia se aprecia especialmente en aquellos niños que durante las vacaciones dejaron de dormir la siesta y tienen que acostumbrarse nuevamente a ese momento.

Por eso, una alimentación equilibrada, un descanso suficiente y unos horarios cada vez más estables pueden facilitar considerablemente las primeras semanas de curso.

Cada niño tiene su propio ritmo

Más allá de la adaptación, Gasalla defiende un modelo educativo que parte de una idea: no todos los niños necesitan lo mismo ni avanzan al mismo ritmo.

Sobre esa premisa se desarrolla el método Shine, la metodología que aplica Liberty Star. El propio nombre resume la filosofía del proyecto. Shine significa «brillar», y la intención, explica su directora, es identificar aquello que hace diferente a cada alumno.

«Aquí todos nuestros alumnos brillan por sí propios. Nuestra mayor filosofía es hacerlos únicos, sacar ese potencial que cada peque tiene y que saquen sus talentos a través de la observación», sostiene.

La observación diaria se convierte así en una de las herramientas de las educadoras para detectar capacidades, intereses y necesidades.

Las diferencias pueden ser importantes incluso entre alumnos de la misma edad. Gasalla pone como ejemplo a un niño nacido en enero y otro nacido en diciembre: aunque pertenezcan al mismo grupo, su momento evolutivo puede ser distinto y sus necesidades tampoco tienen por qué coincidir.

«Una clase no tiene el mismo ritmo», resume.

El espacio también enseña

El entorno físico forma parte igualmente del proyecto educativo. «El espacio también educa», sostiene Gasalla.

Las aulas, explica, se han diseñado siguiendo criterios de neuroarquitectura, con la intención de que sean los espacios los que se adapten a los pequeños y no al contrario.

La prioridad es crear entornos seguros en los que puedan desplazarse, interactuar con las actividades y relacionarse con sus compañeros. A ello se suma la climatización de las aulas, una cuestión que la directora considera especialmente relevante durante los episodios de altas temperaturas y que, asegura, también valoran las familias.

Otro de los pilares del centro es el bilingüismo. Liberty Star apuesta por el inglés americano desde edades tempranas. Gasalla entiende el idioma como una herramienta que puede abrir oportunidades en el futuro y, al mismo tiempo, como un estímulo durante el proceso educativo.

«Creemos que va a abrir muchas puertas en el futuro, así que sin duda apostamos por ello», afirma.

Veintiún años entre aulas

Detrás del proyecto está una vocación que comenzó hace más de dos décadas. Gasalla terminó sus estudios con 20 años y tuvo entonces la oportunidad de comenzar a trabajar como maestra de Educación Infantil. Desde aquel momento no ha abandonado la profesión.

«La idea es poder jubilarme en esta maravillosa profesión. Me encanta, disfruto de ella y me aporta muchísimo», asegura.

Con los años llegó también la decisión de emprender y dirigir su propia escuela. Sin embargo, sostiene que el verdadero valor del proyecto no está en ejercer de empresaria, sino en construir un equipo, ganarse la confianza de las familias y acompañar a los niños durante una etapa decisiva.

Gasalla destaca especialmente el papel de las educadoras que trabajan junto a ella en Liberty Star, un equipo que define como «de matrícula».

«Se trata de que las familias estén contentas, que el equipo esté contento y que los peques salgan felices», señala.

Su aspiración es que esa experiencia termine dejando una huella en quienes pasan por las aulas. Al mismo tiempo, no descarta seguir creciendo y ampliar el proyecto en el futuro. «La idea es seguir sumando, seguir creciendo y, por supuesto, no tenemos fronteras. Ojalá poder expandirnos muchísimo más aquí o fuera, nunca se sabe».

Mientras ese futuro llega, el presente vuelve a estar marcado por mochilas, primeras despedidas y pequeños que descubren un nuevo espacio. Para las familias que atraviesan estos días, Gasalla deja un último mensaje: evitar la culpa y confiar en el proceso.

«Que estén tranquilos, que no se sientan culpables, que respiren. Sabemos que es un proceso complicado», afirma.

Después llegarán los compañeros, las actividades, las rutinas y los vínculos con las educadoras. Y aquello que durante la primera mañana parecía un lugar extraño puede acabar convertido, precisamente, en lo que Patricia Gasalla persigue desde hace 21 años: un espacio en el que cada niño pueda sentirse seguro y «brillar con luz propia».