Fuga en patinete en Gran Canaria: circuló en sentido contrario y a gran velocidad

La Policía Local de Santa Lucía de Tirajana busca a un hombre que se dio a la fuga a bordo de un patinete eléctrico por Sardina del Sur, donde circuló en sentido contrario y a gran velocidad. Los hechos se produjeron sobre las 08:40 horas en las inmediaciones del Bar El Olivo, después de que el individuo lograra zafarse de una intervención previa.

Se dio a la fuga en dirección contraria al tráfico

Según la información trasladada a las patrullas, el hombre emprendió la huida en un vehículo de movilidad personal y comenzó a circular en sentido contrario a la marcha. La conducción obligó a activar un aviso de localización en el municipio para tratar de interceptarlo.

La Policía Local mantiene el seguimiento en la zona por una posible infracción relacionada con la seguridad vial.

Así es la descripción difundida a las patrullas

Para facilitar su identificación, se ha trasladado a los agentes una descripción física y de la ropa que vestía en el momento del incidente. El hombre mide aproximadamente 1,70 metros, pesa unos 56 kilos y llevaba una camiseta azul y un pantalón corto deportivo negro.

Como rasgo característico, luce pequeñas trenzas de colores con las puntas teñidas de rubio.

La búsqueda continúa en Santa Lucía de Tirajana

El dispositivo permanece activo para tratar de localizar al conductor y esclarecer las circunstancias de la huida. Por ahora, el dato más relevante es la secuencia que originó el aviso: una intervención previa, una fuga en patinete y varios metros recorridos en sentido contrario al tráfico.