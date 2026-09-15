El Gobierno canario aprueba la instalación de una central energética vinculada a la planta de biogás en Guía

El proyecto de la planta de biogás avanza, a pesar de la oposición municipal y vecinal. La dirección general de Energía del Gobierno de Canarias acaba de dar vía libre a la instalación de la central de generación híbrida cogeneración-eólica, que va asociada al proyecto de instalación de la central de tratamiento de destríos para su aprovechamiénto energético en La Atalaya de Guía, promovida por la empresa Conagrican (Grupo FSM).

La vía administrativa de la planta de biogás sigue dando pasos, al margen del proceso judicial emprendido por la promotora tras la negativa del Ayuntamiento de Guía a conceder los permisos del proyecto. En este caso se trata del proyecto de la planta de generación híbrida (cogeneración eólica) de 499 kW, que ha recibido el visto bueno del Gobierno regional tras la solicitud presentada por la empresa promotora. Este sistema permitirá canalizar la energía producida.

Electricidad

Conagrican había solicitado una autorización administrativa para la planta de tratamiento y valorización de destríos del sector agropecuario, con el objetivo de la producción de biogás y compostaje. Para ello, se le requirió el 19 de junio de 2025 un plan técnico de ejecución de la hibridación eólica-biogás, junto al diagrama unifilar de la instalación de baja y media tensión de la hibridación eólica-biogás, desde el motor de generación hasta el punto de conexión. La empresa lo presentó el 7 de agosto del año pasado.

El sistema incluye la instalación de un motor de cogeneración de 635 kW (limitado a 499 kW), un centro de transformación y líneas subterráneas con distintas conexiones, entre ellas con el molino de viento, entre otros equipos técnicos. Y la inversión prevista es de 1.157.437,86 euros.

Proyecto de la planta de biogás, en La Atalaya de Guía. / LP / DLP

El documento ahora en exposición pública recoge que existe un acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental del 14 de marzo de 2025 que la planta de tratamiento y valorización de destríos del sector agropecuario para la producción de biogás y compostaje "no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no es necesario someterlo a evaluación de impacto ambiental ordinaria", siempre que tome una serie de medidas correctoras. Entre ellas, un control de emisiones a la atmósfera; evitar el daño a la flora y fauna, con acciones como la instalación de un vallado visible para evitar daños en las aves; su integración ambiental y paisajística; y un seguimiento ambiental. Todo ello, tras las consultas y alegaciones presentadas por las distintas administraciones y empresas implicadas, y a la plataforma ciudadana opositora Stop planta de biogás de La Atalaya.

La dirección General de Salud Pública emitió su informe el 5 de enero de 2026 sobre el potencial impacto en la salud y bienestar de las personas. El documento recoge que "la atmósfera podrá verse afectada en relación con la calidad del aire debido a la suspensión de partículas de polvo y emisión de gases durante la fase de obras". Y estima en sus conclusiones que "es imprescindible tener en cuenta las observaciones y recomendaciones presentadas, especialmente las vinculadas a la comunicación con la población afectada para garantizar su conocimiento sobre el proyecto. Asimismo, deberán considerarse todas aquellas medidas adicionales que se consideren oportunas para salvaguardar la salud, el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente".

Iniciativa "industrial"

Por su parte, el servicio de Planeamiento y Paisaje del Cabildo mantiene que es compatible el proyecto con el lugar escogido. De igual manera, el servicio de Cambio Climático e Información Ambiental resolvió el 13 de febrero de 2026 con un informe favorable condicionado. Como también emitió un informe favorable la dirección general de Agricultura.

Vista aérea de su ubicación, en las fincas de Matas Blancas, en La Atalaya de Guía. / LP / DLP

Mientras, la plataforma vecinal Stop planta de biogás de La Atalaya envió el 29 de enero de 2026 sus alegaciones contrarias al proyecto, en el que señala entre otros argumentos que existe una "falsa atribución de carácter de autoconsumo energético, ya que se va a obtener un beneficio económico enmascarado por el promotor", como también "se eluden elementos medioambientales importantes y efectos sobre la población cercana", y que "se omite y se maquilla la verdadera naturaleza del uso del suelo", por lo que requiere un informe de impacto ambiental ordinario.

El Ayuntamiento de Gáldar presentó el 12 de febrero de 2026 su escrito en el que se opone a la planta y a la autorización de la instalación de generación-cogeneración eléctrica y térmica mediante hibridación, con la instalación eólica existente.

Entre las respuestas de la empresa a los distintos planteamientos, Conagrican señala respecto a los posibles efectos sobre la salud pública derivados de emisiones atmosféricas, olores, ruidos o tráfico, "que dichos aspectos han sido analizados dentro de la documentación ambiental presentada, incluyendo la evaluación de emisiones, ruido, tráfico y posibles afecciones sobre el entorno".

19.370 toneladas de restos agrícolas

Con todo, la resolución de la consejería de Transición Ecológica y Energía da vía libre a la autorización administrativa de la planta de de generación híbrida (cogeneración eólica) de 499 kW en Guía, y concluye que la instalación deberá ejecutarse en un plazo máximo de cinco años desde la obtención del permiso de acceso.

El proyecto de la planta de biogás está envuelto en la polémica, tras la oposición de vecinos. En este sentido, el Ayuntamiento de Guía tumbó en marzo de este año la instalación de la planta para el tratamiento y valorización de destríos del sector agropecuario, mediante digestión anaerobia, proyectada en una parcela agrícola de Matas Blancas (entre La Atalaya y Roque Prieto), y con capacidad para tratar 19.370 toneladas al año de restos agrícolas. Entre otras razones, por el impacto paisajístico de una obra que estima de carácter industrial, más que asociado a la actividad agrícola del lugar, y en la resolución del Cabildo que descartó su interés público y social del proyecto.

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Empresas y organismos públicos

El documento ha sido notificado también tanto a la empresa como al Cabildo de Gran Canaria, los ayuntamientos de Guía y Gáldar, Servicio de Cambio Climático de Información Ambiental, Dirección General del Medio Natural, Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Agricultura, Retevisión, Red Eléctrica de España, Edistribución Redes Digitales, S.L.U., y a la Asociación Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya.Y, tras concluir la fase administrativa, cabe interponer un recurso de alzada ante la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Energía, en el plazo de un mes.