Hay consenso: los taxistas dan su visto bueno al nuevo sistema de control de entrada al aeropuerto

El Aeropuerto de Gran Canaria cuenta desde este lunes con un nuevo sistema de control para los taxis que acceden al recinto para realizar servicios de transfer, que son aquellos que precisan de la reserva previa de un cliente. La medida, impulsada por la Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria en coordinación con AENA, incorpora lectores de matrícula y un sistema de identificación mediante etiquetas RFID que permite comprobar qué vehículos están autorizados para recoger pasajeros en las instalaciones aeroportuarias. El sector del taxi ha acogido este nuevo procedimiento de manera positiva debido a que mejora el monitoreo de los vehículos que entran y salen del recinto e impide el acceso a quienes carecen de autorización.

Competencia territorial

Los taxis pertenecientes a los municipios de Telde e Ingenio, que son los que tienen la competencia territorial del aeropuerto, ya contaban con esta identificación para controlar que se encontraban en el recinto a la hora que tienen asignada. La novedad es que los vehículos de otros municipios, que solo pueden entrar a Gando para prestar servicios de transfer contratados con antelación, tendrán que llevar también una etiqueta RFID ubicada en la luna trasera del coche. Este dispositivo está conectado a los lectores situados en las barreras de acceso, por lo que el control se realiza a distancia y de manera automática, sin que el conductor tenga que detenerse para una comprobación manual.

Los taxistas de Ingenio y de Telde ya contaban con anterioridad con las etiquetas identificativas RFID

Beneplácito de las cooperativas

La mayor parte de los taxistas han recibido con los brazos abiertos esta nueva medida, que aún está en periodo de pruebas. Según explica el presidente de la Cooperativa de Taxis de Maspalomas, Juan Diego Vega, se trata de "una medida fundamental porque hay que trabajar con control y veracidad". Vega apunta que "es necesario regular la entrada y salida de taxis que prestan servicio de transfer" y señala que "tenemos el aeropuerto que tenemos y lo que no se puede hacer es invadirlo con vehículos de fuera". Por ese motivo, afirma que "hacen falta este tipo de medidas porque hay que recoger con un orden, un criterio y una seriedad en los servicios que beneficie tanto a los trabajadores como a los clientes".

Varios taxis de los municipios de Telde e Ingenio en una parada del aeropuerto. / LP/DLP

Según explica el presidente de la Cooperativa de Productores Taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, Cosme Damián Mesa, la entrada en funcionamiento del sistema no supone una transformación profunda del trabajo diario de los taxistas autorizados. Mesa explica que este nuevo método "incluye un lector de matrícula más avanzado que los sistemas convencionales, ya que permite identificar el vehículo con antelación y agilizar el paso". “Tenemos que poner una tarjeta en un lector de matrícula y hacer algún desvío porque antes podíamos entrar por varias zonas y ahora solo podemos entrar por una, que es donde está la barrera”, explica el presidente de la Cooperativa de Taxis de Las Palmas, que insiste en que son cambios menores dentro del funcionamiento habitual.

Alegría en el sector

Los taxistas de Telde e Ingenio también celebran esta nueva medida porque consideran que beneficia de manera notoria a los trabajadores de los municipios con competencia territorial en el aeropuerto. El teldense Francisco López lleva alrededor de tres décadas en el sector y se muestra "muy contento" porque este nuevo sistema "es muy útil para acabar con los taxis piratas y con los taxistas de otros municipios que vienen a llevarse a gente sin tener contratado un transfer". Según explica López, "el primer día que se activó la barrera, de los doscientos taxis que sumamos entre Ingenio y Telde, todos pudimos hacer un servicio más". Los trabajadores ingenienses Ángel Pérez y Bryan Díaz consideran que esta forma de proceder les "vendrá bien" porque quienes vengan de otros municipios ya no podrán "hacer la trampa" y aprovecharse de un servicio que no les corresponde.

Críticas a la medida

Pese a que la nueva norma ha sido bien recibida en general, también tiene algunos detractores. Francisco H. presta servicio en Las Palmas de Gran Canaria y considera que "cada vez hay más controles y se limitan más los servicios de transfer, que antes de la pandemia eran ilimitados y ahora solo se pueden hacer 20".