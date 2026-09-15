El incendio de Cazadores, en Telde, queda controlado tras quemar 15 hectáreas, desalojar viviendas y movilizar cinco medios aéreos

El incendio forestal declarado el pasado lunes en Cazadores, en Telde, quedó controlado durante la madrugada de este martes después de afectar a unas 15 hectáreas de superficie forestal. El Cabildo de Gran Canaria dio por estabilizado el fuego antes de las dos de la mañana, tras varias horas de trabajo de los equipos de emergencia para contener las llamas y evitar que avanzaran en una zona con elevado riesgo de propagación.

El vuelo de reconocimiento realizado a primera hora de la mañana por un helicóptero de la Corporación Insular permitió comprobar que no existían puntos calientes activos en el perímetro del incendio. A pesar de ello, los equipos de Medio Ambiente mantendrán la vigilancia sobre el terreno hasta lograr la extinción completa y prevenir posibles reproducciones.

La rápida intervención de los medios aéreos y terrestres fue clave para frenar la evolución del fuego. El dispositivo actuó desde los primeros momentos con tres medios aéreos, a los que posteriormente se incorporaron otras dos unidades, además de los efectivos terrestres encargados de contener las llamas y asegurar el perímetro.

Sin daños personales ni materiales

Durante la noche, los equipos realizaron labores de refresco y consolidación del perímetro sobre una línea de actuación de 1,5 kilómetros. Con apoyo de maquinaria ligera, antes de las cinco de la madrugada quedó completada una línea de defensa para evitar nuevos avances del incendio.

La evolución favorable permitió que los vecinos de las viviendas desalojadas de manera preventiva pudieran regresar a sus hogares alrededor de las 22.00 horas del lunes, al igual que la reapertura de las carreteras de acceso hacia la Cumbre.

El incendio no dejó daños personales ni afectó a bienes materiales, animales o viviendas. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, destacaron la coordinación entre los distintos equipos que participaron en la emergencia, entre ellos el personal insular de Medio Ambiente, el Consorcio de Emergencias, policías locales, Protección Civil, Cruz Roja y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Gran Canaria mantiene la alerta por riesgo de incendios

La evolución del incendio llega en un contexto de alerta por riesgo de incendios forestales activada por el Cabildo de Gran Canaria debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento, factores que favorecen la rápida propagación del fuego.

La previsión meteorológica mantiene temperaturas elevadas en las medianías y zonas del interior de la Isla, con valores que pueden superar los 34 grados en amplias áreas del sur y alcanzar los 37 grados en puntos más expuestos. A ello se suma la presencia de calima, que incrementa las condiciones desfavorables para la prevención de incendios.

Mientras permanezca activa la alerta, el Cabildo mantiene las restricciones previstas, entre ellas la prohibición de hacer fuego en espacios abiertos, utilizar material pirotécnico, realizar quemas agrícolas o emplear maquinaria que pueda generar chispas o deflagraciones en zonas forestales y áreas próximas.

También continúa cerrado el acceso a espacios como la zona de acampada de Llanos de La Mimbre y el área recreativa de Tamadaba, así como el tránsito por montes y terrenos forestales, salvo para residentes, servicios públicos y equipos vinculados a la prevención y extinción de incendios.

Las autoridades insisten en extremar la precaución durante los próximos días ante unas condiciones meteorológicas que mantienen elevado el riesgo de nuevos incendios en Gran Canaria.

El incendio de esta semana vuelve a situar a Cazadores y las medianías de Telde en el foco de atención después de que la misma zona registrara otro episodio de fuego durante el verano. En julio, un conato declarado en el entorno de Cazadores y La Breña obligó a desplegar medios terrestres y aéreos y afectó a entre 8 y 10 hectáreas de vegetación, principalmente matorral, pasto y tuneras. Aquel incendio pudo ser controlado tras una rápida intervención y sin daños en viviendas.