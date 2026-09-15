Ingenio reunirá a 45 productores en la Feria Km.0
La Plaza de la Candelaria acogerá también la Feria del Sol, con propuestas de energías renovables, movilidad sostenible y producto local los próximos 26 y 27 de septiembre
Ingenio se convertirá durante dos días en escaparate del producto local y la sostenibilidad en Gran Canaria. La Plaza de la Candelaria acogerá los próximos 26 y 27 de septiembre la 40ª Feria Agroalimentaria Km.0 y la 10ª Feria del Sol, dos citas que se celebrarán de forma conjunta entre las 9:00 y las 14:00 horas.
El programa reunirá a 45 productores del sector agroalimentario y a empresas vinculadas a la energía verde, las renovables y el transporte sostenible.
Quesos, miel, vinos, pan y producto local de Gran Canaria
La Feria Km.0 volverá a conectar directamente a consumidores y productores. Durante el fin de semana habrá agricultores, ganaderos, reposteros y empresas agroalimentarias con una oferta que abarcará 25 categorías.
Entre los productos previstos aparecen frutas, verduras, quesos, miel, vinos, pan, repostería, aceite, aceitunas, café, cerveza, sal, mermeladas, pasta, flores, plantas y guarapo de caña dulce.
La cita busca reforzar el consumo de proximidad y dar visibilidad a quienes mantienen vivo el sector primario de la Isla.
La Feria del Sol llevará la sostenibilidad a la misma plaza
La otra mitad del programa será la Feria del Sol, que celebrará su décima edición. Empresas vinculadas a las energías renovables y al transporte sostenible mostrarán sus propuestas y novedades en el mismo espacio, con la intención de acercar al público soluciones relacionadas con un modelo energético más sostenible.
La fórmula combina así dos ejes: llenar la cesta con producto cercano y conocer alternativas vinculadas a la transición energética.
La Mancomunidad del Sureste refuerza su apuesta por el territorio
La presentación estuvo respaldada por representantes de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, los tres municipios que integran la Mancomunidad del Sureste. El presidente de la entidad y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, destacó que ambas ferias pretenden reforzar el vínculo de la comarca con el desarrollo sostenible, la agricultura, la ganadería y la recuperación del paisaje tradicional.
Desde Ingenio, la alcaldesa Vanesa Martín puso el acento en el trabajo conjunto entre sector primario, empresas innovadoras e instituciones públicas.
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