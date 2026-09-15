Javier Calvo, bombero: “Los coches no corren más que las llamas”

El incendio forestal declarado en Cazadores, en Telde, ha vuelto a poner el foco sobre los riesgos que afrontan los núcleos de población situados junto a zonas de monte en Canarias. En situaciones de este tipo, los expertos recuerdan que la reacción de los vecinos puede ser determinante y que una mala decisión puede aumentar el peligro.

Uno de los errores más extendidos cuando un incendio se aproxima es pensar que el coche siempre será una vía segura de escape. Javier Calvo, jefe de Retén de Bomberos en Andalucía, desmonta esa idea y lanza una advertencia clara: “Los coches no corren más que las llamas”.

El especialista, en una intervención en el programa Hoy por Hoy de Cadena SER, explica que los incendios forestales pueden cambiar rápidamente de comportamiento y que intentar huir sin seguir las indicaciones de los servicios de emergencia puede convertir una situación de riesgo en una emergencia mayor.

El humo puede convertir una carretera en una trampa

Uno de los principales peligros de intentar escapar en coche de un incendio forestal es que el humo puede reducir prácticamente por completo la visibilidad.

Javier Calvo explica que muchas personas creen que el peligro principal son las llamas, pero en muchas ocasiones el humo es uno de los factores más determinantes. La falta de visibilidad puede provocar salidas de vía, colisiones o accidentes al no poder distinguir correctamente la carretera, las señales o la presencia de otros vehículos.

Además, un incendio puede avanzar por diferentes frentes y cambiar su dirección en función del viento, la orografía y la vegetación, dejando a los conductores sin una ruta segura de salida.

El fuego puede adelantar a los vehículos

La sensación de que un coche permitirá escapar del incendio es uno de los falsos mitos que los bomberos intentan desmontar.

El fuego no avanza siempre de forma lineal y puede propagarse con gran rapidez, especialmente en zonas con condiciones meteorológicas adversas. Por eso, una carretera que parece una vía de escape puede convertirse en un punto de peligro si las llamas o el humo alcanzan la zona.

Los expertos recuerdan que no se debe intentar acceder a áreas afectadas ni buscar caminos alternativos que no hayan sido indicados por los equipos de emergencia.

Qué hacer si un incendio se acerca a una vivienda

Ante la proximidad de un incendio forestal, la recomendación principal es seguir siempre las instrucciones oficiales.

Los consejos básicos son:

Seguir los avisos de las autoridades y los servicios de emergencia .

. No abandonar una zona por iniciativa propia sin conocer las condiciones del entorno.

No buscar atajos ni caminos secundarios que puedan quedar bloqueados por el fuego.

Mantenerse informado por los canales oficiales.

En caso de permanecer en una vivienda por indicación de los servicios de emergencia, los especialistas aconsejan cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo y retirar elementos que puedan arder alrededor del inmueble.

Canarias y la convivencia con el fuego

Canarias cuenta con numerosos núcleos de población próximos a zonas forestales, especialmente en medianías y áreas rurales, donde la prevención y la preparación resultan fundamentales durante los episodios de mayor riesgo.

El mensaje de los bomberos es claro: ante un incendio forestal, la mejor respuesta no siempre es correr, sino saber cuándo actuar y seguir las indicaciones de quienes están trabajando para controlar las llamas.

Como recuerda Javier Calvo, el fuego puede superar incluso las expectativas de quienes trabajan habitualmente con él, por lo que la prevención y la información son herramientas esenciales para reducir riesgos.