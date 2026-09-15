El mapa de las estaciones de servicio con los precios más bajos en la provincia de Las Palmas este martes 15 de septiembre

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Telde, isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. Allí tiene un precio de 1,459€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Ingenio, isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde el precio del Gasóleo A es de 1,459€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 del municipio de Telde es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,319€. La segunda opción más económica de la provincia está en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde la Gasolina 95 está a 1,319€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 15 de septiembre, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,400€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Agüimes, isla de Gran Canaria, en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8. Allí, la estación CANARY OIL tiene la Gasolina 98 a 1,400€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,400€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la CANARY OIL, que está a 1,400€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy martes 15 de septiembre, está en Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,319€ el litro. La otra opción está en Ingenio, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, a 1,319€ el litro en la estación PETROPRIX.

El gasoil más barato lo encontraremos en Telde, en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde el diésel está a 1,459€ el litro. La segunda mejor opción está en Ingenio, a 1,459€ el litro en PETROPRIX en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,467€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, martes 15 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,417€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,417€.

La estación de REPSOL en Arrecife, acceso Aeropuerto de Lanzarote, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,569€ el litro. Otra opción está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación PCAN ARRIETA a 1,569€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,399€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad del municipio de Tuineje a 1,409€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,429€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,528€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,489€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,498€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 15 de septiembre, está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 a 1,337€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,337€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,400€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,402€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,479€ el litro, situada en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,479€ el litro en Gasóleo A en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este martes en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 1,459€ el litro. La estación DISA JINAMAR de Avenida Santa Rita de Casia es una segunda opción barata para el gasoil, 1,495€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,400€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,449€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 1,319€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,339€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [15/09/2026 8:03:36]