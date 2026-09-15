Mogán comienza la renovación de un parque canino en Arguineguín

Mogán inicia este jueves 17 de septiembre la renovación del parque canino de la calle Damasco, en Arguineguín, una actuación con la que el Ayuntamiento pretende mejorar el estado de esta instalación destinada al uso de animales de compañía y poner en marcha el plan municipal de mantenimiento y conservación de estos espacios, previsto para lo que resta de año. Los trabajos cuentan con una inversión de 25.000 euros y se desarrollan dentro del contrato de mantenimiento que ejecuta la empresa concesionaria del Servicio de Limpieza Viaria.

Actuaciones previstas en la instalación

La actuación contempla la retirada del pavimento actual y la incorporación de nueva tierra de montaña, además de la reparación y pintado del vallado perimetral. También se instalarán nuevas puertas y cerraduras, se acondicionarán los elementos de juego y ejercicio para perros y se renovarán las instalaciones y la grifería del punto de abastecimiento de agua.

El Ayuntamiento señala que la intervención en la calle Damasco será el inicio de una serie de mejoras que se desarrollarán de forma progresiva en los cinco parques caninos del municipio. Estas instalaciones se encuentran en la calle Damasco y la calle Acorán, ambas en Arguineguín; el Parque Urbano de Motor Grande; la calle Timanfaya, en la zona alta de Puerto Rico; y el parque recreativo de Las Gañanías, en Playa de Mogán.

Según explica el concejal de Sanidad y Bienestar Animal, Luis Becerra, la intervención permitirá renovar distintos elementos del parque y mejorar sus condiciones de uso.

Mantenimiento de los parques caninos del municipio

El objetivo del plan es que todas estas instalaciones hayan recibido las labores de mantenimiento y conservación necesarias al finalizar 2026, con el fin de garantizar su correcto estado y funcionamiento.

El concejal de Medio Ambiente, Rayco Guerra, recordó además la importancia de cumplir la normativa municipal sobre protección y tenencia de animales, tanto en la vía pública como en los parques caninos y zonas habilitadas para mascotas en las playas del municipio.

Entre las obligaciones que deben cumplir los propietarios se encuentran la identificación de los animales mediante microchip, mantener al día la vacunación antirrábica y realizar las desparasitaciones correspondientes. Según Guerra, estas medidas contribuyen a proteger la salud y el bienestar de los animales y de la ciudadanía, además de favorecer una convivencia responsable en los espacios públicos.

El Ayuntamiento informa a las personas usuarias habituales del parque canino de la calle Damasco de que la instalación podrá seguir utilizándose mientras duren los trabajos, que comenzarán el 17 de septiembre.