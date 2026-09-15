Onalia Bueno confirma que irá de número dos del PP al Cabildo de Gran Canaria en 2027: “La isla necesita un meneo”

Onalia Bueno ha despejado una de las incógnitas políticas que rodeaban las próximas elecciones insulares en Gran Canaria. La alcaldesa de Mogán y líder de Bueno para Gran Canaria ha confirmado que ocupará el número dos de la candidatura al Cabildo de Gran Canaria junto al Partido Popular en las elecciones de mayo de 2027.

“Se puede confirmar. Yo voy de número dos al Cabildo de Gran Canaria”, afirmó durante una entrevista en El Batiburrillo de Radio Faro. Bueno acompañará a Carlos Sánchez, presidente del PP de Gran Canaria, en la lista con la que ambas formaciones tratarán de disputar el gobierno insular.

“La isla necesita un meneo”

La dirigente justificó la alianza en la necesidad, a su juicio, de cambiar la gestión del Cabildo. Bueno habló de una situación de “parálisis” y situó entre las principales prioridades asuntos como los vertederos, la movilidad, la vivienda o la coordinación con los ayuntamientos para habilitar espacios destinados a caravanas y autocaravanas.

También mencionó la posibilidad de implantar una ecotasa vinculada a determinados espacios naturales. “La isla necesita un meneo”, afirmó, defendiendo que la experiencia municipal acumulada por ambos candidatos puede trasladarse a la gestión insular.

El acuerdo con el PP no supone, según explicó Onalia Bueno, la desaparición de su formación. La alcaldesa insistió en que Bueno para Gran Canaria y el Partido Popular seguirán siendo dos partidos distintos, unidos en este caso por un pacto para concurrir conjuntamente al Cabildo.

La fórmula en los municipios todavía no está cerrada.

Ambas organizaciones estudiarán localidad por localidad si se presentan juntas, por separado o mediante otras fórmulas de integración.

La formación trabaja ya en varios municipios

Bueno para Gran Canaria asegura estar desplegando equipos en distintos puntos de la Isla. Entre ellos figuran Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes, Firgas, Agaete, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Telde.

La formación prevé además presentar antes de final de año sus equipos y su proyecto político insular.

La alianza entre PP y Bueno para Gran Canaria añade una nueva pieza al escenario político que se está configurando de cara a las próximas elecciones insulares. Onalia Bueno defendió que el acuerdo se ha cerrado con facilidad por la coincidencia en su forma de entender la gestión pública y aseguró que su experiencia al frente del Ayuntamiento de Mogán ha sido considerada por el PP como un valor añadido.

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La dirigente también se refirió a otras alianzas que se están formando en Gran Canaria y dejó claro que la batalla política se resolverá en las urnas. “Nos mediremos el 23 de mayo de 2027”, afirmó.