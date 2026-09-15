Productores locales y empresas de energías renovables se dan cita en la próxima edición de la Feria del Sureste

La Plaza de la Candelaria de Ingenio será el punto de encuentro del sector primario y la sostenibilidad los próximos 26 y 27 de septiembre con la celebración conjunta de la 40ª Feria Agroalimentaria Km.0 Gran Canaria y la 10ª Feria del Sol. La Mancomunidad del Sureste presentó este martes la nueva edición de ambas citas, que reunirán durante el próximo fin de semana a productores locales, empresas de energías renovables y propuestas de movilidad sostenible.

La feria abrirá sus puertas de 9.00 a 14.00 horas y contará con la presencia de 45 productores agroalimentarios y 12 empresas vinculadas a la energía limpia y el transporte sostenible.

El acto de presentación contó con la participación del presidente de la Mancomunidad del Sureste y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; y el primer teniente de alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Julio Ojeda.

La Feria Km.0 se centra en quienes trabajan la tierra y elaboran productos en Gran Canaria. Agricultores, ganaderos y empresas del sector agroalimentario mostrarán una amplia variedad de productos, desde frutas y verduras hasta quesos, miel, vinos, aceite, repostería, café, cerveza, sal, mermeladas o guarapo de caña dulce.

Además, La Feria del Sol compartirá escenario con la muestra agroalimentaria para acercar a la ciudadanía las nuevas soluciones vinculadas a las energías renovables. Empresas especializadas en producción energética y movilidad sostenible mostrarán sus propuestas en una cita que une tradición e innovación.

45 puestos, con el 65% procedente del Sureste

Óscar Hernández destacó la presencia del sector primario de la comarca en esta edición, siendo el 65% de la zona. “Hay 45 puestos y el 65% de ellos son de los tres municipios que conformamos la Mancomunidad del Sureste”, explicó.

Hernández aclaró durante la presentación que la cita forma parte de la apuesta de la Mancomunidad de ser modelo de desarrollo sostenible. “Mantener esta filosofía se vincula directamente con el Plan de Desarrollo Sostenible de la Comarca del Sureste”, señaló.

El presidente de la Mancomunidad recordó que la comarca afrontó en su momento retos como el ciclo integral del agua y apuntó que ahora el objetivo pasa por avanzar en nuevas alternativas energéticas y reforzar la relación con el territorio. “La producción y el asentamiento de las personas vinculadas a la agricultura tienen mucho que ver con el contacto con el territorio”, concluyó.

Más de dos décadas de apuesta por el producto local

La apuesta por el producto local no es nueva en el Sureste. La comarca lleva más de dos décadas reivindicando sus raíces a través de sus ferias. La Feria del Sureste nació en 2003 como un escaparate para agricultores, ganaderos y artesanos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, y con el paso de los años se convirtió en una de las citas de referencia para promocionar la identidad y la economía de la comarca.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, puso en valor el recorrido de una feria que, según destacó, refleja el trabajo conjunto de agricultores, ganaderos e instituciones públicas.

“No solo tenemos la obligación de seguir apoyando este sector, sino que debemos luchar juntos para no perder lo nuestro, para no perder nuestra identidad”, afirmó.

Martín recordó también el esfuerzo diario de los profesionales del campo, especialmente en un contexto marcado por la falta de agua y las dificultades del sector. “No es entrar a las siete de la mañana y a las tres irte a tu casa. Tienen que estar los 365 días del año para que estos productos puedan llegar a la mesa con buena calidad y muy frescos”, señaló.