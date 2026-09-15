San Bartolomé de Tirajana
San Bartolomé inicia el reasfaltado del aparcamiento de El Lomo de Maspalomas y calles de El Tablero
El Ayuntamiento actúa en la calle Don Francisco Santiago Araña del Toro y ampliará los trabajos a la calle Guayana y otros cuatro viales de El Tablero
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha iniciado este martes 15 de septiembre los trabajos de reasfaltado de la rotonda de aparcamientos públicos situada en la calle Don Francisco Santiago Araña del Toro, en la urbanización residencial de El Lomo de Maspalomas. La actuación forma parte de los trabajos de rehabilitación del firme de la red municipal de carreteras y calles programados por la Concejalía de Vías y Obras, que también incluye vías de la localidad de El Tablero.
Los trabajos continúan en El Lomo y Guayana
La planificación municipal prevé que las obras se amplíen este miércoles al vial derecho de acceso a la zona de aparcamientos de El Lomo de Maspalomas. Durante la misma jornada también se actuará en los tramos este y oeste de la calle Guayana, en El Tablero.
De esta forma, los trabajos avanzarán de manera progresiva por distintos puntos del municipio, con actuaciones concentradas durante varios días para renovar el pavimento de las vías incluidas en la programación de la Concejalía.
Cuatro calles más de El Tablero
El calendario continuará entre este jueves y el próximo lunes con nuevas actuaciones en El Tablero. En concreto, está previsto el reasfaltado de las calles Uruguay, Mérida, Guantánamo y Matanzas.
La programación corresponde al área que dirigen Araceli Armas Cruz y Eduardo Armas Herrera, según la información facilitada por el Ayuntamiento.
Horario de las obras y posibles afecciones
Todos los trabajos se desarrollarán entre las 7.30 y las 19.30 horas. Durante esas franjas horarias pueden producirse incidencias puntuales en la circulación de vehículos, los estacionamientos y el tránsito de peatones en las zonas afectadas.
El alcalde, Marco Aurelio Pérez, ha solicitado la colaboración de los vecinos durante la ejecución de las obras con el objetivo de reducir las molestias derivadas de las intervenciones en la vía pública.
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