San Bartolomé de Tirajana defiende su gestión de las escuelas infantiles

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha defendido la gestión realizada durante este mandato en las tres escuelas infantiles municipales y ha rechazado las críticas formuladas por la oposición sobre el funcionamiento de estos centros. El Consistorio sostiene que las actuaciones desarrolladas han permitido mejorar las instalaciones, ampliar servicios y conseguir la autorización de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la atención educativa de menores de 0 a 3 años.

La concejala de Educación, Elena Álamo, señala que uno de los primeros problemas afrontados al inicio de la legislatura fue el cierre del centro infantil de Castillo del Romeral. Según explica, el Ayuntamiento destinó alrededor de 50.000 euros a recuperar las instalaciones y contratar al personal necesario para reabrir el servicio.

La adaptación de los tres centros

Uno de los principales cambios acometidos durante 2026 ha sido la transformación administrativa y material de las antiguas guarderías municipales para que pudieran ser reconocidas oficialmente como escuelas infantiles. Las obras han tenido como finalidad adaptar las instalaciones a los requisitos técnicos, sanitarios, educativos y de seguridad exigidos por la Consejería de Educación.

En Los Fraguel Rock, en Castillo del Romeral, la inversión destinada a adaptación y acondicionamiento ascendió a 229.146,34 euros. En Los Pequeñecos, en San Fernando, se destinaron 252.188,23 euros, a los que se añadieron aproximadamente 15.553 euros para instalar un pavimento continuo en el patio de bebés.

Imagen del interior de una de las escuelas infantiles de San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

En Los Diminutos, en El Tablero, la inversión alcanzó los 255.276,65 euros. A estas cantidades se sumaron, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, casi 41.200 euros en reparaciones urgentes.

El Consistorio cifra en más de 793.000 euros el conjunto de actuaciones vinculadas a la adaptación y mejora de los centros, además de señalar la inversión inicial realizada para recuperar la instalación de Castillo del Romeral.

Ayudas y ventajas para las familias

La autorización de los centros como Escuelas Infantiles permite a las familias acceder a nuevas posibilidades de apoyo económico. Según la información municipal, las familias con menos recursos pueden solicitar ayudas gestionadas por la Consejería de Educación para acceder al servicio. Los propios centros también pueden optar a líneas de financiación dirigidas al mantenimiento de las instalaciones y al refuerzo de sus recursos.

El Ayuntamiento añade que la autorización permite a las madres trabajadoras con hijos menores de tres años acceder, cuando cumplan los requisitos establecidos, a deducciones adicionales de hasta 1.000 euros en la declaración de la Renta mediante la información correspondiente al modelo 233 de la Agencia Tributaria.

Nuevas aulas y servicios

La concejala delegada de Escuelas Infantiles, Esther Delgado, destaca entre las novedades de este mandato la puesta en marcha de un aula destinada a menores de 0 a 1 año, un servicio que, según el Ayuntamiento, no estaba disponible durante la legislatura anterior. Actualmente funcionan seis aulas en San Fernando y cinco en El Tablero, además del servicio existente en Castillo del Romeral.

Imagen del baño de la escuela infantil Los Pequeñecos. / LP/DLP

El Consistorio trabaja ahora en completar las aulas previstas. Queda pendiente la apertura de un aula para menores de 1 a 2 años, con capacidad para ocho niños y niñas. El Ayuntamiento vincula su puesta en funcionamiento a la contratación del personal con la cualificación requerida.

Formación para profesionales y familias

La Concejalía de Escuelas Infantiles también ha incorporado acciones de formación destinadas tanto al personal de los centros como a las familias. El curso actual ha comenzado con una actividad impartida por la pedagoga especializada Mimo Signo, centrada en facilitar la comunicación entre educadores, bebés y familias durante las primeras etapas del desarrollo.

Esther Delgado destaca asimismo el trabajo del personal de las Escuelas Infantiles y su participación en los cambios introducidos en los centros.

Dificultades para cubrir algunas sustituciones

El Ayuntamiento reconoce que se han producido dificultades puntuales para cubrir bajas y sustituciones debido a la necesidad de disponer de profesionales con la titulación de Técnico Superior.

Elena Álamo asegura que se están realizando las contrataciones necesarias y sostiene que el aula de 1 a 2 años actualmente pendiente podrá entrar en funcionamiento una vez se incorpore el personal cualificado.

Por su parte, Esther Delgado reclama que la atención educativa de los menores de tres años se aborde desde criterios técnicos y con una visión común de mejora del servicio público, al tiempo que cuestiona las críticas realizadas desde la oposición.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana mantiene que las reformas, la autorización educativa de los tres centros y la ampliación progresiva de los servicios forman parte de su estrategia para consolidar la atención municipal a la infancia de 0 a 3 años y facilitar la conciliación de las familias.