Homenaje
Santa Brígida llora el asesinato de Claudia Tacoronte:"Desgraciadamente la violencia machista va a seguir"
Vecinos de la villa se concentraron este martes frente al Ayuntamiento para mostrar su apoyo a los allegados de la joven asesinada en México
Los labios se sellaron durante algo más de un minuto. Las lágrimas, en cambio, no se lograron contener. Santa Brígida vivió este martes una mañana marcada por el duelo. Familiares, amigos y vecinos de la villa guardaron unos minutos de silencio en memoria de Claudia Tacoronte, la estudiante grancanaria de 21 años asesinada el pasado fin de semana en el estado mexicano de Morelos, donde realizaba una estancia de intercambio universitario.
Los asistentes se reunieron frente al edificio del Ayuntamiento unos minutos antes de que el reloj marcara las doce. Aunque no había dado comienzo el minuto de silencio, la consternación dificultaba pronunciar una palabra. Cuando el alcalde de Santa Brígida, José Armando Armengol, tomó la palabra, se hizo un silencio absoluto y los allegados de la joven se unieron en una cadena de abrazos mientras trataban de sostener la mirada.
Tras el momento, el silencio se vio inevitablemente interrumpido por el aplauso de todos los vecinos y amigos que se reunieron para homenajear a Claudia Tacoronte. "Da pena que una niña vaya a un país y la maten", lamentó una vecina allí presente. "Desgraciadamente la violencia machista va a seguir", expresó la mujer mientras trataba de buscar las palabras para expresarse.
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