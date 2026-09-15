Arucas
Satocan comienza las obras de las oficinas municipales de Arucas para su inauguración en 2028
La primera fase con un presupuesto de casi 7,5 millones permitirá finalizar la planta baja, la primera y la cubierta
Arucas arranca las obras de la primera fase de las nuevas oficinas municipales, un edificio que permitirá concentrar las dependencias del Ayuntamiento en un único espacio para facilitar a la ciudadanía la realización de trámites administrativos y evitar la actual dispersión de oficinas. El inmueble, ubicado en la calle Heredad número 8 y cerca de la fábrica de ron, contará con una superficie construida de 5.073,32 metros cuadrados, y debería estar acabado en esta primera parte en septiembre de 2028.
Esta primera fase del futuro centro de usos múltiples, con un plazo de ejecución de 24 meses, incluye la construcción de la estructura completa del edificio, la envolvente exterior y la finalización de las plantas baja y primera, además de la cubierta del futuro centro administrativo municipal. Se trata de la actuación con mayor peso económico del proyecto, mientras que una última actuación estará destinada a los acabados interiores y al acondicionamiento de las instalaciones.
Seis candidatas
La obra fue adjudicada a la empresa Satocan entre las seis candidaturas presentadas, por un importe de 7.489.326,02 euros (con una rebaja de algo más del 13% sobre el precio inicial del concurso), y está cofinanciada a través del Fondo Canario de Financiación Municipal y el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), con aportaciones previstas en las anualidades de 2026, 2027 y 2028.
El nuevo edificio se levantará en centro histórico de Arucas y contará en el sótano con un aparcamiento de carácter rotatorio con capacidad para unas 51 plazas de aparcamiento, en una infraestructura que permitirá a los vecinos estacionar mientras realizan sus gestiones en las depedencias municipales.
El Ayuntamiento considera esta actuación una infraestructura necesaria para modernizar la atención ciudadana y mejorar la organización de los servicios públicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quejas por el control multitudinario de la Guardia Civil al borde de un barranco en el acceso a Teror
- Así era Claudia Tacoronte, la joven de 21 años de Santa Brígida asesinada en México: amante de la naturaleza, los viajes y los animales
- DIRECTO | Incendio en Cazadores, Telde: El fuego afecta a 3 hectáreas y motiva el desalojo de tres familias
- El antiguo granero de Gran Canaria convertido en restaurante donde disfrutar de carnes a la brasa y cocina canaria
- Una adolescente, una familia colombiana y una promesa de hace 40 años: las historias que dejó el Día del Pino
- La cafetería del norte de Gran Canaria que triunfa con sus brunch y meriendas: un rincón que merece una visita en la isla
- Estos son los supermercados que abren en Gran Canaria el 8 de septiembre por el Día del Pino
- La Fiscalía acusa de apropiación indebida a dos exgerentes del centro comercial San Fernando de Maspalomas