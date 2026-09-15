Satocan comienza las obras de las oficinas municipales de Arucas para su inauguración en 2028

Arucas arranca las obras de la primera fase de las nuevas oficinas municipales, un edificio que permitirá concentrar las dependencias del Ayuntamiento en un único espacio para facilitar a la ciudadanía la realización de trámites administrativos y evitar la actual dispersión de oficinas. El inmueble, ubicado en la calle Heredad número 8 y cerca de la fábrica de ron, contará con una superficie construida de 5.073,32 metros cuadrados, y debería estar acabado en esta primera parte en septiembre de 2028.

Esta primera fase del futuro centro de usos múltiples, con un plazo de ejecución de 24 meses, incluye la construcción de la estructura completa del edificio, la envolvente exterior y la finalización de las plantas baja y primera, además de la cubierta del futuro centro administrativo municipal. Se trata de la actuación con mayor peso económico del proyecto, mientras que una última actuación estará destinada a los acabados interiores y al acondicionamiento de las instalaciones.

Seis candidatas

La obra fue adjudicada a la empresa Satocan entre las seis candidaturas presentadas, por un importe de 7.489.326,02 euros (con una rebaja de algo más del 13% sobre el precio inicial del concurso), y está cofinanciada a través del Fondo Canario de Financiación Municipal y el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), con aportaciones previstas en las anualidades de 2026, 2027 y 2028.

Proyecto de las futuras oficinas de Arucas. / LP / DLP

El nuevo edificio se levantará en centro histórico de Arucas y contará en el sótano con un aparcamiento de carácter rotatorio con capacidad para unas 51 plazas de aparcamiento, en una infraestructura que permitirá a los vecinos estacionar mientras realizan sus gestiones en las depedencias municipales.

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El Ayuntamiento considera esta actuación una infraestructura necesaria para modernizar la atención ciudadana y mejorar la organización de los servicios públicos.