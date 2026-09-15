Tres panaderías canarias se cuelan entre las 50 mejores de España
Mario Bakes, Zulay y Pastelería Pulido entran en la prestigiosa selección nacional que reconoce a los mejores obradores artesanos del país
Canarias vuelve a hacerse un hueco entre la élite de la panadería española. Mario Bakes, Zulay y Pastelería Pulido han logrado situarse entre las 50 mejores panaderías de España, una selección que distingue la calidad, el talento y el trabajo de los obradores artesanos de todo el país.
El reconocimiento llega tras la celebración del Bilbao Bakery Forum, organizado por Panàtic y Pan de Calidad, donde se reunió a algunos de los nombres más destacados del sector.
Tenerife, La Palma y Gran Canaria, entre la élite del pan
La representación canaria se reparte por tres islas. Zulay cuenta con establecimientos en Fuencaliente, Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, además de un local en La Laguna, Tenerife.
Por su parte, el obrador de Mario Bakes está situado en Santa Úrsula, en Tenerife, concretamente en La Alacena de la Bodeguita. Desde allí vende directamente al público y también abastece a varios negocios de restauración vinculados a Mario: El Calderito de la Abuela, La Tasquita de Enfrente y Donde Mario.
La lista también incluye a Pastelería Pulido, ubicada en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria.
Zulay repite reconocimiento y Mario Bakes debuta
Para Zulay no es la primera vez. La panadería recibe por segunda ocasión esta distinción, consolidando su presencia entre los referentes nacionales del sector.
El caso de Mario Bakes es diferente: esta era su primera participación en el certamen y ha conseguido entrar directamente entre los 50 establecimientos destacados de España.
Ambas fueron seleccionadas para la fase final celebrada en Bilbao.
Qué reconoce esta distinción
La denominada Estrella Dir Informática de la Panadería Española distingue a establecimientos que destacan dentro del oficio de la panadería artesana.
La iniciativa busca poner en valor la excelencia, el talento y el compromiso de quienes mantienen y modernizan un oficio en el que pesan tanto la técnica como la materia prima y el trabajo diario en el obrador.
Para Canarias, el resultado tiene además una lectura propia: tres negocios del Archipiélago aparecen entre los 50 nombres seleccionados a escala nacional.
No es solo una cuestión de premios. También es una fotografía del momento que vive la panadería artesanal en las Islas, capaz de competir y hacerse visible mucho más allá del Archipiélago.
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