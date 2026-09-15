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Si vives en Gran Canaria, esto te interesa: cuánto durará la calima y con qué intensidad llega a la isla

El episodio de polvo en suspensión procedente del Sáhara afecta a Canarias y puede reducir la visibilidad y empeorar la calidad del aire en las zonas más expuestas

Calima en Gran Canaria (14/09/2026)

Calima en Gran Canaria (14/09/2026)

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Calima en el Campo Internacional de Maspalomas, en el Sur de Gran Canaria (14/09/2026) / Andrés Cruz

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

Gran Canaria afronta un nuevo episodio de calima con una importante presencia de polvo en suspensión, un fenómeno habitual en Canarias que en esta ocasión está dejando cielos cargados, acumulación de polvo en superficies y una notable reducción de la visibilidad en distintos puntos de la isla.

La principal duda entre muchos vecinos es cuánto tiempo permanecerá esta situación y hasta cuándo continuará la presencia de partículas en el ambiente. La evolución dependerá de cómo cambien las condiciones atmosféricas y del comportamiento de las masas de aire procedentes del continente africano.

¿Cuánto durará la calima en Gran Canaria?

Los episodios de calima pueden mantenerse durante varios días, aunque su intensidad no suele ser constante. La concentración de polvo en suspensión aumenta o disminuye en función de factores como la dirección del viento, la cantidad de partículas transportadas desde el Sáhara y la estabilidad atmosférica.

Según las previsiones, el episodio asociado a las actuales condiciones meteorológicas se mantendrá durante los próximos días, aunque con una evolución progresiva hacia una menor intensidad.

¿Qué intensidad tendrá el polvo en suspensión?

No todas las zonas de Gran Canaria sufren la calima con la misma intensidad. Las mayores concentraciones suelen registrarse en áreas más expuestas a la entrada de aire africano y en zonas de medianías y cumbres, donde la visibilidad puede verse más afectada.

Durante episodios intensos, el polvo puede generar:

  • cielos blanquecinos o anaranjados;
  • reducción de la visibilidad;
  • acumulación de tierra en vehículos y terrazas;
  • molestias respiratorias.

¿Por qué llega tanta calima a Canarias?

La explicación está en la posición geográfica del Archipiélago.

Canarias se encuentra muy próxima al continente africano, por lo que cuando determinadas configuraciones atmosféricas favorecen el transporte de aire desde el Sáhara, grandes cantidades de partículas minerales pueden alcanzar las islas.

El resultado es un fenómeno que forma parte del clima canario, aunque con episodios muy diferentes en intensidad y duración.

¿Cómo afecta la calima a la salud?

El polvo en suspensión puede resultar especialmente molesto para personas con problemas respiratorios o cardiovasculares.

Durante episodios intensos se recomienda:

  • evitar ejercicio físico intenso en el exterior;
  • reducir la exposición al aire libre si se nota empeoramiento;
  • cerrar puertas y ventanas si la concentración de polvo es elevada;
  • extremar la precaución en personas vulnerables.

Qué hacer para proteger la vivienda y el coche durante la calima

El polvo en suspensión también tiene efectos visibles en el día a día. Para reducir sus consecuencias se recomienda:

  • mantener cerradas las ventanas durante los momentos de mayor concentración;
  • evitar limpiar en seco para no volver a levantar partículas;
  • utilizar agua para retirar el polvo acumulado;
  • revisar filtros de aire acondicionado si se utilizan durante el episodio.

El cielo de Canarias vuelve a teñirse por el polvo sahariano

La llegada de calima transforma durante horas o días la imagen habitual de las islas.

Noticias relacionadas y más

El cielo pierde su tonalidad azul, el horizonte queda difuminado y el paisaje adquiere el característico tono anaranjado provocado por las partículas procedentes del Sáhara. Un fenómeno habitual en Canarias que, cuando llega con intensidad, vuelve a recordar la influencia directa del continente africano sobre el clima del Archipiélago.

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