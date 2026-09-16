Una de las cafeterías "más bonitas de Gran Canaria": café de especialidad, té matcha y cocina consciente

CaféDerya se encuentra en el municipio de Agaete, en el norte de Gran Canaria, y plantea una propuesta que combina café de especialidad, té, matcha y una oferta gastronómica basada en el concepto de cocina consciente. El establecimiento está situado en la calle Huertas, número 12, y cuenta con un horario independiente del cercano Huerto de las Flores.

La cafetería abre actualmente los jueves y viernes de 10:00 a 16:00 y los sábados y domingos de 9:00 a 16:00.

Café de especialidad y propuesta gastronómica

La propuesta de CaféDerya gira en torno al café de especialidad, acompañado de otras bebidas como el té y el matcha. El propio concepto del establecimiento incorpora también la denominada cocina consciente, junto a una ambientación relacionada con el mundo botánico.

Su ubicación en Agaete sitúa el local en uno de los municipios del noroeste de Gran Canaria, una zona que combina espacios naturales, patrimonio y actividad turística. El municipio cuenta, entre otros lugares de interés, con el Huerto de las Flores, un jardín botánico histórico situado en el casco de Agaete.

Una de las cafeterías "más bonitas y tranquilas de Gran Canaria"

CaféDerya se presenta como un establecimiento vinculado a una experiencia tranquila alrededor del café y otras bebidas. La cuenta de Instagram @telra.spp la ha descrito como una de las cafeterías más bonitas y tranquilas de Gran Canaria.

Una carta con protagonismo para el café de especialidad

El café ocupa una parte importante de la propuesta. La carta incluye distintas preparaciones, desde espresso, americano, cappuccino y café con leche hasta cortados, flat white, latte, latte macchiato y barraquito.

También aparecen opciones pensadas para quienes buscan métodos de preparación diferentes, como cold brew, batch brew y café filtrado a mano con V60. A ellas se suman propuestas como el espresso tonic, iced latte y el affogato, además de un desayuno cafetero que combina varias preparaciones.

La oferta se completa con alternativas para modificar las bebidas, entre ellas leche de avena y café descafeinado.

El protagonismo del café tiene además un vínculo especial con el municipio. El Ayuntamiento de Agaete destaca el carácter histórico del cultivo cafetero en el Valle y su evolución hacia producciones de especialidad y experiencias gastronómicas vinculadas al territorio.

Matcha, chai y una amplia selección de tés

La carta de CaféDerya también presta especial atención a las bebidas que no llevan café. En el apartado de matcha se pueden encontrar preparaciones como matcha latte, matcha tonic e iced matcha.

Para quienes prefieren el té, la cafetería ofrece diferentes variedades, entre ellas té verde japonés, Darjeeling y Earl Grey, además de infusiones artesanales elaboradas con ingredientes como menta, hierbabuena, limón, jengibre o miel.

También hay chai latte, dirty chai latte e iced chai, junto a chocolate caliente preparado con leche o bebida de avena.

Desayunos, tostadas y platos para comer

La carta de comida incluye varias opciones para empezar el día. Entre ellas aparecen tostadas con pan ecológico, con combinaciones como mantequilla y mermeladas ecológicas, aguacate, tomate, comino negro, perejil y cilantro, o una propuesta mediterránea con queso crema, rúcula, tomate cherry y salmón marinado.

Otra de las opciones es un desayuno energético a base de tortilla francesa de huevos y verduras ecológicas, queso feta, alcaparras, perejil, cilantro y especias.

También hay granola casera o muesli ecológico, que puede acompañarse de fruta fresca de temporada, leche fresca, bebida de avena o yogur natural.

Ensaladas y platos calientes

La propuesta gastronómica no se limita a desayunos. Entre las opciones de la carta figura una ensalada verde con lechuga, tomate, rúcula, pepino y pimientos verde y rojo, que puede complementarse con queso de cabra, mozzarella o tofu salteado con hierbas aromáticas.

Para quienes buscan platos calientes aparecen elaboraciones como el arroz estilo Huerto, preparado con verduras, piñones, pasas, zanahorias, berenjena y calabacín, además de una shakshuka con pimientos, tomates, cebolla, huevos ecológicos, queso feta, lechuga y pan.

Tartas caseras y opciones veganas

El apartado dulce incluye varias elaboraciones caseras. La carta recoge tarta de queso, tarta de manzana con streusel y tarta de chocolate vegana, además de pan de plátano vegano con frutos secos y frutas del bosque.

Algunas de estas propuestas pueden acompañarse de helado de vainilla o nata montada casera, según la opción elegida.

En conjunto, la carta de CaféDerya combina una cafetería especializada en distintas formas de preparar el café con una oferta de comida que presta atención a los productos ecológicos, las alternativas vegetales y las elaboraciones caseras.

Para quienes quieran ampliar la visita, el municipio de Agaete ofrece además distintos recursos culturales y naturales. Entre ellos se encuentra el citado Huerto de las Flores, además de otros espacios de interés del municipio.